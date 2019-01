Opfiker Sozialhilfequote leicht gesunken

Anfag Jahr hat das Bundesamt für Statistik die Gemeindetabelle zur Sozialhilfestatistik des Jahres 2017 publiziert. Wie die Opfiker Sozialbehörde mitteilt, könne grundsätzlich festgehalten werden, dass trotz des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Opfikon die Anzahl der unterstützten Personen und die Fallzahl stabil waren oder leicht gesenkt werden konnten.

So beträgt die Sozialhilfequote (Anzahl unterstützte Personen gemessen an der Wohnbevölkerung) 2017 in Opfikon 4,8 Prozent (2016: 5,1 Prozent). Im Vergleich dazu sei die kantonale Quote auf 3,3 Prozent angestiegen. 2017 ist die Anzahl der Sozialhilfe-Dossiers um 20 Fälle auf 540 Fälle gesunken, jene der durch Sozialhilfe unterstützten Personen um 21 Personen. Pro Fall werden im Durchschnitt 1,73 Personen unterstützt.

Anstieg bei Kindern und Jugendlichen

Bei den unterstützten jungen Erwachsenen (18 - 25-jährige) ist ein Rückgang von 8,3 Prozent auf 7,5 Prozent zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu ist die Anzahl von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren von 32,6 auf 33,9 Prozent angestiegen. Eine Zunahme von 26,1 Prozent auf 27,9 Prozent ist bei Personen zu verzeichnen, die neben der Sozialhilfe-Unterstützung eine Erwerbstätigkeit vorweisen und damit nur ergänzend unterstützt werden. Bei Personen ohne berufliche Ausbildung sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um 1,4 Prozentpunkte festzustellen (2016: 53 Prozent, 2017: 55,4 Prozent).

39,9 Prozent der Personen in der Sozialhilfe sind Schweizer (Kanton: 51,8 Prozent). Wenn dies in Relation zur Gesamtbevölkerung gestellt werde, erstaune der hohe Anteil an Schweizerinnen und Schweizern in der Sozialhilfe (Ausländeranteil Opfikon 45 Prozent, Ausländeranteil Kanton 26,5 Prozent).

Bezugsdauer in der Hälfte der Fälle weniger als ein Jahr

Bei den abgeschlossenen Fällen liegt die Bezugsdauer bei 52,4 Prozent unter einem Jahr (97 Fälle), bei 20,5 Prozent zwischen ein bis zwei Jahren (38 Fälle) sowie bei 16,2 Prozent zwischen zwei bis vier Jahren (30 Fälle). Gegenüber dem Kanton ist die Unterstützungsdauer in allen genannten Zeitdauern kürzer.

Die Beendigung aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit verlaufe relativ stabil auf hohem Niveau (2016: 38,4 Prozent, 2017: 39 Prozent), was zeigt, dass die Dynamik der Weg- und Zuzüge in der Stadt Opfikon nach wie vor hoch ist. Der Wechsel aus der Sozialhilfe in Sozialversicherungen (z.B. durch Leistungen der IV) liegt bei 17,5 Prozent. Durch die Aufnahme einer kostendeckenden Erwerbstätigkeit konnten 34,5 Prozent der Fälle (61 Fälle) abgeschlossen werden.

42 Prozent vollumfänglich durch Sozialhilfe unterstützt

In 58 Prozent der Fälle konnten Jahr 2017 Einnahmen aus Erwerbseinkommen oder Sozialversicherungen verzeichnet werden, die jedoch nicht existenzsichernd waren und den Lebensbedarf nicht zu decken vermochten. Bei rund 25 Prozent der Fälle sind Einnahmen zur Deckung von bis zu 50 Prozent des Bedarfes zu verzeichnen. Rund 42 Prozent der Fälle mussten im vollumfänglich durch Sozialhilfe unterstützt werden

Kontinuierliche Betreuung der Fälle zahlt sich aus

In ihrem Fazit schreibt die Sozialbehörde, dass davon auszugehen sei, dass die mit dem Bevölkerungswachstum zugezogenen Personen in besseren wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Auch die kontinuierliche Betreuung der Fälle lohne sich für die Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe, da durch raschere Ablösungen ein Langzeitbezug und dadurch auch das Entstehen allfälliger Mehrfachproblematiken verhindert werden kann. Der Übergang von der Sozialhilfe in ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht den Klientinnen und Klienten wieder ein selbstbestimmtes Leben. Ebenfalls verbessert der rasche Übertritt in Sozialversicherungssysteme die finanzielle Situation der unterstützten Personen.

Sorgen bereiten jedoch die im Vergleich mit dem Kanton nach wie vor hohe Sozialhilfequote von 4,8 Prozent und der anhaltend hohe Wert der Menschen mit gemeldeter Arbeitslosigkeit in der Stadt Opfikon. Der hohe Anteil an Kindern zeige, dass das Armutsrisiko bei Familien nach wie vor hoch sei. Ebenfalls ist der Anteil an Personen über 18 Jahren ohne berufliche Ausbildung mit 55,4 Prozent im Vergleich zum Kanton mit 46,2 Prozent sehr hoch.

Hier seien sowohl die Sozialbehörde als auch die Professionellen der sozialen Arbeit gefordert, in Zusammenarbeit mit Dritten die Ausbildungssituation und Qualifizierung der Bezügerinnen und Bezüger anhaltend zu verbessern und eine nachhaltige Arbeitsintegration sicher zu stellen, schreibt die Sozialbehörde zum Schluss. (red)