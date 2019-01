Opfikon baut einen Pumppark

«Wir sind darauf angewiesen, dass man in Opfikon nicht nur wohnt, sondern auch lebt», sagte Stadtrat Jörg Mäder. Die Rolle der Politik sei es, den Wohnort auch für die Freizeitgestaltung attraktiv zu machen. Vor einem kleinen Publikum, welches sich am Mittwochabend im Schulhaus Mettlen eingefunden hatte, wurde deshalb ein neues Projekt vorgestellt. Nicht weit entfernt, auf dem bestehenden Skaterplatz soll so ein Pumppark gebaut werden. Dabei handelt es sich um eine gewellte Fläche, welche mit Velos, Skateboards oder Inlineskates befahren werden kann.

«Wir hatten eine grossartige Zeit und dachten, dass ein Pumppark auch zu Opfikon passen würde.»Daniel Hauser, Initiant

Den Anstoss für das Projekt gab Initiant Daniel Hauser, der selbst seit 16 Jahren im Schulhaus Mettlen unterrichtet. Bei einem Ausflug im bündnerischen Sils im Domleschg sah er, dass die örtliche Schule einen solchen Pumppark gebaut hatte. «Wir hatten eine grossartige Zeit und dachten, dass ein Pumppark auch zu Opfikon passen würde», erzählte er. Der Pumppark würde so das bestehende Freizeitangebot perfekt ergänzen und den Skaterplatz in seiner Rolle als Begegnungsort stärken und zur Bewegung motivieren, was sich auch gesundheitlich positiv auswirken würde. «Das Schulhaus Mettlen hat eine starke sportfördernde Kultur», hielt Hauser fest. «Ein Pumppark würde dies unterstreichen.»

Von 6 bis 22 Uhr geöffnet

Vergleichbare Pumpparks sind auch im Kanton Zürich zu finden. Anders als beispielsweise der Bike Park Allmend im Sihl­city, welcher grossflächig und aus Erde ist, zieht man in Opfikon ein kompaktes Design aus Asphalt vor. Die Vorteile sind offensichtlich: Der Pumppark ist so unter verschiedensten Wetterbedingungen nutzbar und die Unterhaltskosten halten sich tief. Ein Anwohner machte seine Bedenken über Lärm oder Abfall kund.

Diese Sorgen wurden von Projektleiter Walter Bickel jedoch geschlichtet: Als Erweiterung des Skaterplatzes liegt auch der Pumppark weiterhin in der Verantwortung der Familien- und Jugendarbeit. Auch will man die Nachtruhe weiterhin wahren. «Grundsätzlich gilt die Polizeiordnung, weshalb wir davon abgesehen haben, das Areal nachts zu beleuchten», erklärt er. Stattdessen sieht man eine neue Infotafel vor, welche die Betriebszeiten von 6 Uhr bis 22 Uhr definiert.

Baukosten: 160 000 Franken

Im März sollen laut Walter Bickel dann die ersten Abbrucharbeiten stattfinden, bevor das Bauprojekt in den Sommerferien beginnen kann. «Wir hoffen, dass wir es bis Ende August oder Anfang September fertigstellen können. Damit der Pumppark nach der Eröffnung noch bei schönem Wetter genutzt werden kann», sagt er. Die Baukosten sollen sich auf höchstens 160 000 Franken belaufen. Der Pumppark dürfte jedoch nur der erste Schritt zur Aufwertung Opfikons sein. Laut Bickel wurde der zentrale Standort bewusst gewählt.

Die umliegende Infrastruktur und der Zugang zu Sitzgelegenheiten sei vorteilhaft und ermögliche es, Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen. Bickel hofft, dass sich das Areal um den bestehenden Skaterplatz in den kommenden Jahren weiterentwickelt und zu einem Quartier-Treffpunkt etablieren kann. (Zürcher Unterländer)