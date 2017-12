Opfikon bleibt nicht ganz hundert

Fast wie auf einem Basar ging es am Montagabend im Opfiker Stadtparlament zu. Die SVP beantragte eine Senkung des Steuerfusses um 3 Punkte auf neu 96 Prozent. Dies unterbot zuvor aber bereits die CVP, die gleich eine Reduktion um 4 Punkte beantragte. Der Stadtrat hingegen wollte am Steuerfuss von 99 Prozentpunkten festhalten.Wie SVP-Fraktionschef Richard Muffler ausführte, werde er auch die 4 Prozent der CVP unterstützen. «Es macht keinen Sinn einen Haufen Eigenkapital zu bunkern», begründete er die Senkung. Gemäss Budget 2018 wird das Eigenkapital am Ende des Rechnungsjahres 110,4 Millionen Franken beatragen.

Wie Patrick Rouiller (CVP) erklärte, könne ein attraktiver Steuerfuss einen Beitrag gegen den hohen Leerbestand an Büroräumlichkeiten leisten. Dieser Argumentation konnte Stadtpräsident Paul Remund (FDP) nicht folgen. Er besuche oft Firmen in der Stadt – sowohl neuzugezogene als auch angestammte. «Die Höhe des Steuerfusses ist weder für den Zuzug noch den Verbleib in der Stadt ausschlaggebend», sagte Remund.

Vielmehr seien Erreichbarkeit, Grösse der sofort verfügbaren Flächen und der Ausbaustandard die Hauptkriterien. Finanzvorsteher Valentin Perego (FDP) pflichtete Remund bei: «Die meisten Firmen, die aus Opfikon wegziehen, verlagern ihren Standort in die Stadt Zürich. Und die ist nicht gerade für eine tiefen Steuerfuss bekannt.» Zudem käme eine solche Reduktion zur Unzeit, weil erst vor Jahresfrist das Parlament den Steuerfuss von 102 auf 99 Prozent gesenkt hatte.

Abstimmung wird wiederholt

In einer ersten Abstimmung wurden die Anträge von SVP und CVP einander gegenübergestellt. Der CVP-Antrag obsiegte mit 16 zu 2 Stimmen. Spannender erwies sich die zweite Abstimmung: «99 oder 95 Prozent?», lautet nun die Frage. 17 Gemeinderäte stimmten für den CVP-Antrag, ebenfalls 17 stimmten für den Antrag des Stadtrats. Weil sich allerdings bei der Frage nach Enthaltungen niemand meldetet, konstatierte Ratspräsident Ulrich Weidmann (SVP): «Eine Stimme ist abhandengekommen.» Die Abstimmung wurde wiederholt. Das neue Resultat: Wiederum 17 Räte stimmten für die Senkung. Doch 18 Stimmen sorgten im zweiten Anlauf dafür, dass der Steuerfuss bei 99 Prozentpunkten verbleibt.

Einigkeit beim Budget 2018

Während sich das Parlament in der Frage nach dem Steuerfuss gespalten zeigte, herrschte davor bei der Behandlung des Voranschlags 2018 für einmal Harmonie. Der Stadtrat hatte ein ausgeglichenens Budget ausgearbeitet (Aufwand: 153,1 Millionen Franken, Ertrag: 153,2 Millionen Franken).

Wie Peter Bührer (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), zu Beginn der Eintretensdebatte erklärte, durfte er den vermutlich kürzesten Voranschlag seiner Amtszeit präsentieren. 94 schriftliche Fragen hatte die RPK dem Stadtrat übermittelt. Insgesamt elf Kürzungsanträge in der Gesamthöhe von 213 000 Franken hat die RPK dem Stadtrat für die Laufende Rechnung vorgelegt. «Wir sind nur mit einer Kürzung nicht gleicher Meinung wie der Stadtrat», führte Bührer aus. Diese betraf den Posten «Baulicher Strassenunterhalt». Die RPK beantragte eine Kürzung um 25 000 Franken. In diesem Konto war gemäss Bührer in der Rechnung 2016 ein Betrag von 163 000 Franken aufgeführt, im Voranschlag 2017 180 000 Franken. Mit der Kürzung würden noch immer 190 000 Franken verbleiben.

Wie der zuständige Stadtrat Bruno Maurer (SVP) erklärte, werde mit diesem Konto Ausbesserung der Schäden in Opfikons Strassen finanziert. Mit den 25 000 Franken wollte man die Randsteine in der Vega-Strasse flicken, die durch die vielen Fahrten von Lastwagen stark beschädigt wurden. Seine Ausführungen fanden jedoch kein Gehör: Das Parlament setzte die Kürzung einstimmig durch.

Neben den elf Kürzungen setzte die RPK auch einen Mehrertrag durch. So soll dafür gesorgt werden, dass die «Gebühren gebrannte Wasser» von 30 000 Franken auf 60 000 Franken steigen. Am Ende wurde die Laufende Rechnung mit diesen zwölf Änderungen und ohne weitere Wortmeldungen abgesegnet.

Bei der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen konnte die RPK vier Streichungen in der Gesamthöhe von 565 000 Franken durchsetzen. Für die Investitionen im Finanzvermögen hatte die RPK keine Anträge. Das Budget 2018 wurde am Ende – wie an diesem Abend üblich – wieder ohne Diskussion gutgeheissen.

(Zürcher Unterländer)