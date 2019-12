Opfikon budgetiert ein Millionenplus

Der Steuerfuss bleibt gleich, der Voranschlag wurde genehmigt – eigentlich verlief die Budgetdebatte im Opfiker Gemeinderat am Montagabend im erwartbaren Rahmen. Trotzdem gab es Diskussionen, auch oder gerade weil das Budget ein Plus von über 3,6 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von über 190 Millionen Franken vorsieht. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hatte im Vorfeld den Voranschlag intensiv unter die Lupe genommen. 76 Fragen hatte sie dem Stadtrat schriftlich zur Beantwortung vorgelegt. Sie hat neun Kürzungen beantragt, sieben davon hatte der Stadtrat bereits im Vorfeld zugestimmt.

Zivilschutzkosten kritisiert

Bei den zwei streitbaren Anträgen ging es um den Beitrag an die Zivilschutzorganisation (ZSO) Hardwald sowie um die Ordnungsbussen. Die RPK beantragte, die Entschädigung an die Zivilschutzorganisation Hardwald – zu welcher nebst Opfikon auch die Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten sowie Wallisellen gehören – um 51000 Franken zu reduzieren. Die Beiträge seien in den vergangenen Jahren immer höher geworden, kritisierte Alex Rüegg (CVP). «Es gilt, ein Signal zu setzen und zu sagen: ‹Irgendwo ist Schluss mit der Erhöhung, sonst betreiben wir wieder einen eigenen Zivilschutz!›» Der zuständige Stadtrat für Bevölkerungsdienste, Marc-André Senti (SP), hielt dagegen. «Der Betrag im Budget wird so oder so bezahlt, auch wenn der Gemeinderat heute Nein sagt. Und zwar deshalb, weil die an der ZSO Hardwald beteiligten Gemeinden ihn so festgelegt haben.» Er erklärte, dass die Beiträge an die Zivilschutzorganisation durch einen Verteilschlüssel berechnet werden, welcher auf den Einwohnerzahlen basiert. «Weil Opfikon im Vergleich zu den anderen Gemeinden der ZSO Hardwald in den vergangenen Jahren stärker gewachsen ist, ist auch unser Beiträg entsprechend angestiegen.» Seine Argumentation vermochte den Gemeinderat nicht mehr umzustimmen. Er stimmte der von der RPK vorgeschlagenen Kürzung zu.

Bei der zweiten Kürzung, welche die RPK beantragte, fiel das Ergebnis mit 22 Ja- zu 11 Nein-Stimmen knapper aus. Die RPK wollte den Ertrag, welcher im Budget für Bussen angesetzt wurde, von 500000 Franken auf 400000 Franken reduzieren. «Bussen sollen auch weiterhin verteilt werden. Aber die Polizei soll nicht grundsätzlich zur Ordnungsbussenbewirtschaftung eingesetzt werden», begründete Benjamin Baumgartner (SVP) den Antrag. Stadtrat Senti konterte, dass im laufenden Jahr 550000 Franken durch Bussen budgetiert worden waren und dieser Betrag wohl ihm nächsten Jahr noch überschritten wird. Entsprechend sei eine Kürzung auf 400000 abzulehnen.

Wie es schon in den vergangenen Jahren immer wieder geschah, lancierte auch dieses Jahr die SVP nach der Besprechung des Budgets einen Antrag zur Steuersenkung. Rolf Wehrli wies daraufhin, dass die Rechnung in den vergangenen Jahren oft deutlich besser abgeschnitten hatte, als man budgetiert hatte. Zudem würden die Steuereinnahmen pessimistisch beurteilt. Die SVP stelle daher den Antrag, den Steuerfuss um 3 Punkte auf 91 Prozent zu senken. Thomas Wepf sprach sich im Namen der SP vehement gegen diesen Antrag aus. Schon jetzt sei Opfikon eine der steuergünstigsten Gemeinden in der Umgebung und ab 2021 prognostiziere der Stadtrat ein Minus im Budget. Auch Stadtrat Valentin Perego (FDP) empfahl den Antrag zur Ablehnung. «Die Entwicklung lässt nicht darauf schliessen, dass eine längerfristige Senkung des Steuerfusses möglich ist», sagte er. Senke man den Fuss dieses Jahr, müsse man wohl schon demnächst wieder über einen Anstieg sprechen. Grundsätzlich lehne er es sowieso ab, über eine Veränderung des Steuerfusses zu diskutieren, wenn dieser erst gerade gesenkt worden sei (von 99 auf 94 Prozent). Nur die SVP-Fraktionen stimmte schliesslich mit ihren 9 Stimmen für eine Senkung.

SVP will E-Auto für die Polizei anschaffen

Für die Überraschung des Abends sorgte die SVP. Sie reichte bei der Investitionsrechnung einen Antrag ein – und zwar zur Erhöhung, nicht zur Kürzung. Noch erstaunlicher war aber, wozu diese Erhöhung eingesetzt werden soll. Wie Daniel Schoch ausführte, ging es um den Ersatz eines Polizeiautos. Dafür waren 100000 Franken budgetiert worden, die SVP wollte den Betrag auf 130000 Franken erhöhen – damit statt eines herkömmlichen Fahrzeugs, welches mit Diesel oder Benzin betrieben wird, ein strombetriebenes Auto angeschafft werden kann. «Erfahrungen von SVP-Mitgliedern zeigen, dass Elektrofahrzeuge wesentlich kostengünstiger und unterhaltsärmer sind», sagte Schoch. In Basel und in St. Gallen würden solche Autos bereits erfolgreich von der Polizei eingesetzt. Der Wiederverkaufswert dieser Fahrzeuge sei höher als bei Autos mit Verbrennungsmotor, der Lebenszyklus länger. Mit ihrem Antrag, den man normalerweise eher von anderen Parteien erwarten würde, rannte die SVP offene Türen ein: Sämtliche Gemeinderäte stimmten der Erhöhung dieses Postens zu.