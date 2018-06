Opfikon feiert auf und um die Glatt das 50-jährige Jubiläum als Stadt

Unter dem Motto «Opfikon lebt und bewegt» präsentierten sich auf der Eventwiese elf Sport- und Jugendvereine und luden Kinder zum Mitmachen ein. Dabei gab es Sportliches, Unterhaltsames und Spektakuläres zu erleben. Mutige konnten an der Seilrutsche, der sogenannten Tyrolienne, über die Glatt sausen.

Der achtjährigen Leanora konnte die Fallhöhe von dutzenden Metern über dem Fluss keine Angst einjagen. Entschlossen stieg das Mädchen ins Sicherheitsgeschirr, der Betreuer zurrte sie fest und los gings quer über das Gewässer. «Ich klettere viel und bin mir die Höhe gewohnt, deshalb fürchte ich mich nicht davor. Oder vor der Geschwindigkeit», sagte die Schülerin.

Der zehnjährige Akid balancierte wenigte Meter entfernt auf der Seilbrücke über den Fluss. «Ich konzentrierte mich auf jeden Schritt und hatte das Ziel vor Augen», erklärte er seine Bewältigungstaktik.

Wilder Bretterrittüber das Wasser

Ebenfalls viel Publikum zog das Wakeboarden an. Mithilfe einer Seilwinde wurden die Sportler über den Fluss gezogen und mussten dabei akrobatisch Hindernisse überwinden. Aus Gründen der Sicherheit war dieser Sport den geübten Wakeboardern vorbehalten. Jonas Dobenecker schaffte den Parcours ohne Sturz und bekam viel Applaus für seine Vorstellung.

Dobenecker war aus Schwerin angereist und freute sich, dass er an diesem speziellen Anlass dabei sein konnte. Die Glatt, die an der Stelle kniehoch war, floss ruhig und entfaltete dennoch Widerstandskraft. «In einem fliessenden Gewässer braucht es erheblich mehr Kraft als in einem See», lautete Dobeneckers Fazit. Das Publikum verfolgte das Geschehen von der nahen Brücke aus und applaudierte begeistert.

Für den Regen am Tag zuvor waren die Veranstalter von Wakeweeks dankbar. «Es war fraglich ob wir den Anlass würden durchführen können», sagte Martina Lütscher, Mediensprecherin von Wakeweeks. «Der Regenschauer hatte genau die richtige Menge Wasser zugeführt, so dass wir den Ritt über die Glatt ungefährdet durchführen konnten.»

Kulinarische Spezialitäten aus aller Welt

Nebst den eher sportlichen Aktivitäten wartete das Fest auch mit zahlreichen anderen Attraktionen auf. So gab es etwa eine Holzfällershow zu bestaunen. Ein Spaziergang durch die Foodmeile, die gegen Abend viel Publikum anzog, zeigte eindrücklich das breite Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten. Spezialitäten aus zahlreichen afrikanischen Ländern, aber auch aus Thailand, Indien und Sizilien sowie Grilladen vom heimischen Metzger Arnold boten für jeden Gaumen etwas Leckeres.

Die Köstlichkeiten aus aller Welt waren ein Abbild der Herkunft vieler Opfiker und trugen zur Vielfalt des Fests bei. Bei entspannter Stimmung feierten die Opfiker und viele auswärtige Besucher die weltoffene Stadt.

Am Abend gab es Konzerte, etwa von der Band der Fluggesellschaft Swiss, von Nickless oder von DJ Kay Cut. Viele der Festbesucher ergriffen die Gelegenheit und schwangen das Tanzbein.

(Zürcher Unterländer)