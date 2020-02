Opfikon wehrt sich vergebens und schwebt nun in Abstiegsgefahr

Zwei Minuten vor dem Spielende keimt im Opfiker Lager noch einmal Hoffnung. Federico Augugliaro trifft aus der Distanz in den Korb und bringt mit dem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf die Gastgeber bis auf fünf Zähler heran. Doch im Gegenzug führt eine gelungene Regensdorfer Kombination zum 52:59 – die Vorentscheidung. Als bald darauf die letzten Spielsekunden laufen, verzichten die Opfiker angesichts ihres uneinholbaren Rückstands darauf, den letzten Angriff auszuführen, lassen den Ball fallen und gratulieren den Furttalern zum Sieg.

Versöhnliche Gesten am Ende eines Derbys voller packender Zweikämpfe und überraschender Wendungen, das lange auf des Messers Schneide stand. Aber auch der faire Schlusspunkt einer Partie, die von zahlreichen Unterbrüchen und Diskussionen um Schiedsrichter-Entscheide geprägt war. Denn in diesem Nachbarschaftsduell ging es für beide Teams um weitaus mehr als um einen Derby­sieg – dementsprechend schenkten sie einander nichts.

Mit zunehmender Spieldauer engen Yannick Ngarambe (rechts) und seine Regensdorfer Mitspieler die Kreise von Opfikon und Loris Togninalli besser ein. Bild: Johanna Bossart

Wende im dritten Viertel

Die Opfiker, als Tabellenvorletzter mit nur vier Punkten auf dem Konto, verteidigten mit grossem Einsatz gegen die im Durchschnitt grösseren Gäste. Luchsten sie den Phönixen den Ball ab, schalteten sie blitzschnell um und kamen so gerade in der ersten Spielhälfte zu einfachen Punkten. Doch weil ihnen auch da schon Fehler unterliefen und Abschlüsse misslangen, führten die Einheimischen zwar meist, konnten sich aber nie absetzen. Und im Verlauf des dritten Viertels kippte die Partie.

Gegen die nun besser verteidigenden Regensdorfer taten sich die Gastgeber schwer zu punkten. Angeführt von ihrem Captain David Castro, spielten sie ihre Angriffe nun konsequenter zu Ende, glichen aus und erarbeiteten sich bis zum Ende des dritten Spielabschnitts eine Führung, die sie nicht mehr aus der Hand gaben.

Der gelungene Rollenwechsel

«Heute war es eine Frage des Willens» befand Regensdorfs Abel Japon, der während der Vorrunde David Castro auf dessen Wunsch hin als Coach abgelöst hatte. «Am Anfang haben wir heute zu wenig Einsatz und Konzentration aufs Feld gebracht. Aber nach der Halbzeit haben wir besser fokussiert und so das Spiel bald kontrolliert.» Im Kampf um den Ligaerhalt sei der Sieg sehr wichtig, betonte er, «jetzt stehen unsere Chancen sehr gut, dass wir vor Opfikon bleiben. Und wir könnten auch noch ins Mittelfeld der Tabelle vorstossen.»

Engagierter Neu-Coach: Regensdorfs Abel Japon während eines Time-outs. Bild: Johanna Bossart

David Castro seinerseits betonte, sich in der neuen Rolle wohlzufühlen. «Ich kann so viel besser aufs Spiel fokussieren und versuchen, das Team auf dem Feld mit anzuführen», führte er aus, «ich weiss, dass Abel die Fäden in der Hand hat, zur richtigen Zeit Time-outs nimmt und wechselt. Ich vertraue ihm da voll und ganz.»

Opfiker Schwächephasen mit Folgen

Durch die Niederlage im Derby, das sie in der Vorrunde noch für sich entschieden hatten, und den Sieg des Tabellen-Drittletzten Frauenfeld, wird es für Gastgeber Opfikon indes schwierig, den Abstiegsplatz (9.) bis zum Saisonende noch zu verlassen. Zumal der Konkurrent aus dem Thurgau noch vier Partien mehr zu absolvieren hat. «Es ist sehr frustrierend», kommentierte Opfikons Clubpräsident und Interims-Spieler-Trainer Markus Kaelin. «Wir zeigen in jedem Match gute Ansätze und halten mit, haben aber jedes Mal ein paar schlechte Momente mit Unkonzentriertheiten, in denen die Gegner entschei­dend wegkommen.» Das Team habe auch gegen Regensdorf kontrollierter als auch schon gespielt, «ich sehe viele Fortschritte, aber es ist trotzdem nie genug, um zu gewinnen, so wird es jetzt einfach immer enger.»

Das Unterfangen, aus der Negativspirale herauszufinden, um den ersten Opfiker Abstieg aus der 1. Liga seit langer Zeit zu verhindern, wird durch die Ausfälle von drei potenziellen Leistungsträgern nicht einfacher. So fehlen Thomas Cutka (Muskelfaserriss) sowie der eigentlich von einem beruflichen Auslandaufenthalt zurückgekehrte Andrin Kümin mit einer Zerrung am Fuss in den nächsten Wochen - und natürlich Renato Maggi. Der ehemalige Nationalspieler, als Spielertrainer und unermüdlicher Antreiber die grosse Figur in Opfikon, nützt derzeit ein Sabbatical für eine mehrmonatige Reise durch Neuseeland und Australien. «Er fehlt uns natürlich sehr», sagt Kaelin unumwunden, «mit seinen Punkten im Spiel und vor allem mit seinem Wissen als Coach.» Kaelin selbst, der seit «über 20 Jahren, so ganz genau weiss ich es selbst nicht mehr», für Opfikon spielt und in dieser Zeit nie aus der 1. Liga abgestiegen ist, hat während Maggis Abwesenheit das Traineramt übernommen.

Loris Togninalli, einer der wenigen Jungen im Opfiker Team, sucht hier gegen Regensdorfs Sergei Milanovich (links) den Weg zum Korb. Bild: Johanna Bossart

Chance auf Neubeginn

«Es wäre als Coach, aber vor allem auch als Präsident nicht so lässig, zum ersten Mal aus der 1. Liga abzusteigen», sagt der 54-Jährige. «Andererseits wäre es aber auch eine Chance für einen Umbruch. Die meisten von uns sind ja doch schon lange dabei, wir haben viele Ü 40 im Team.»