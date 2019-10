Orchester vertont Stummfilm

Die Musikfesttage Wallisellen 2019 starteten am Freitag ihr neuntägiges Programm mit einer besonderen Eröffnungsgala. Nach einem schicken Apéro erwarteten die äusserst elegant gekleideten Gäste im fast vollen Saal zum Doktorhaus ein Orchesterkonzert und ein Film. Dies simultan, denn das Sinfonia Ensemble unter dem Dirigat von Christof Escher präsentierte die Neuvertonung des Stummfilmdramas «The Mysterious Lady» (1928) mit der «göttlichen» Schwedin Greta Garbo. Diese Musikuntermalung aus verschiedenen Werken zusammengesetzt stammt aus der Feder des am Abend anwesenden Dirigenten und ehemaligen Musikchefs des Schweizer Fernsehens, Armin Brunner.

Herzblut und Engagement

Gemeindepräsident Peter Spörri, der zudem Präsident des Vereins Musikfesttage Wallisellen ist, begrüsste die Gäste mit Humor und lobte Intendant Roland Raphael für das Programm unter dem Motto «Sound Stories», das er und seine Kollegin Monika Gautschi mit «Herzblut und viel Engagement» zusammengestellt hatten.

Der berühmte Löwe der Metro-Goldwyn-Mayer-Filmgesellschaft brüllte im Vorspann noch stumm, doch mit den ersten Bildern von Wien im Vorfeld des Ersten Weltkrieges sorgten die Streicher, Bläser und das Klavier für dramatische Stimmung im Saal wie aus der Stummfilmära gewohnt.

Garbo spielt im Film eine russische Spionin, die sich in Wien in den österreichischen Captain verliebt, den sie verraten soll. Sie führt den Auftrag aus, er folgt ihr nach Warschau, wo es unter der Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstchefs zur Konfrontation kommt.

Liebesbekundungen, dramatische Begegnungen, Intrigen und Verrat – das Ensemble erweckte mit Stücken von unter anderem Frédéric Chopin, Leos Janacek, Gustav Mahler und Sergei Rachmaninow, manchmal dezent, dann überbordend wie für Stummfilme typisch, ironisch oder übergross dramatisch alle Gefühle des Films musikalisch zum Leben. Die Gäste bedankten sich bei Orchester, Escher und Brunner mit einer Standing Ovation.

Interpretation als Leitmotiv

Armin Brunner erklärt, dass seine Arbeit von der Interpretation der einzelnen Szenen abhing: «Es war immer eine Entscheidungsfrage. Es ist ein langer Prozess, aber am Schluss gilt das, was ich wähle, und alles andere, was ich hätte machen können, fällt weg.» Brunner verglich den Prozess mit der Arbeit an einem Rezept. «Irgendwann macht es klick, und das war es. Es war natürlich auch ein sehr dankbarer Film.»

Peter Spörr war vom Event sehr angetan. «Es war fantastisch.» Anfangs wegen des nicht mehr zeitgemässen Schauspiels ungewohnt, hätten Musik und Film mit der Zeit «ein unheimlich enges Zusammenspiel» ergeben, das am Schluss sogar überraschend rührend war. Roland Raphael war begeistert vom Dirigenten: «Es war sehr schwer, alles synchron zu spielen, und es war wunderbar.»

Für Raphael sind dieses Jahr Klanggeschichten, die gleichzeitig zu Musikgeschichten werden, der Fokus der Musikfesttage. Die Aufführung mit Liveorchester und Film sei da sogar eine Verdopplung der Idee.