Organisation erleichtert Tagesfamilien die Arbeit

Der Entscheid der Gemeinde vor rund einem Jahr, künftig Betreuungsangebote über die Non-Profit-Organisation Tagesfamilien Zürcher Unterland (TFZU) abzu­wickeln, sorgte bei den Betroffenen für Aufregung, da der Beitritt viele Veränderungen mit sich brachte. Waren Betreuungspersonen zuvor selbstständig, schliessen sie nun – wie auch die Eltern – einen Vertrag mit der Organisation ab, die sich um die Zusammenarbeit kümmert.

Der Beitritt hatte auch Auswirkungen auf den Preis des Betreuungsangebots: Der Tagessatz für ein Kind lag bei 54 Franken, beim TFZU wird pro betreute Stunde abgerechnet, der Vollkostentarif beträgt 11.25 Franken. Bei einem Zehnstundentag sind das 113 Franken – gut das Doppelte. «Die Kosten von 54 Franken sind aufgrund einer Empfehlung des Kantons vor über 20 Jahren festgelegt und seither nicht angepasst worden», erklärt Tanja Bodenmann, Bereichsleiterin Gesellschaft und Gesundheit der Gemeinde Rümlang.

Sie hebt die Vorzüge des neuen, flexibleren Bezahlmodells hervor: «Der TFZU rechnet nur die effektiv betreute Zeit, zum Beispiel vor der Schule eine halbe Stunde, über Mittag anderthalb und nach der Schule zwei. Diese vier Stunden kosten 45 Franken. Im alten System wäre die Tagespauschale verrechnet worden.» Es sei nicht zu leugnen, dass die Kosten höher seien, wenn die Kinder noch nicht eingeschult sind. «Über mehrere Jahre betrachtet wird die Betreuung aber nicht wesentlich teurer», sagt Boden­mann.

Nicht alle wollen beitreten

Mit TFZU zu arbeiten, ist sowohl für Tagesfamilien als auch für Eltern freiwillig. Von der Gemeinde Rümlang erhalten allerdings nur diejenigen Eltern Subventionen, die ihre Kinder von einer Familie betreuen lassen, die sich der ­Organisation angeschlossen hat. Die Tarife mit Subventionierung reichen von 2.75 bis 11 Franken pro Stunde.

Dieser finanzielle Druck hat jedoch nicht ausgereicht, um alle zu überzeugen: «Von den vorher circa 20 Tagesmüttern – es ist nicht ganz klar, wie viele noch aktiv waren – sind drei der Meldepflicht unterstehende Tagesmütter noch selbstständig tätig. Zwei weitere haben sich dem TFZU ­angeschlossen, eine neue Tagesmutter ist dazugekommen», sagt Tanja Bodenmann.

Es sei ihr ein Rätsel, warum sich nicht mehr Tagesmütter der Organisation ­angeschlossen haben, zumal es für sie nur Vorteile habe. Sie könne sich vorstellen, dass die Betreuerinnen Angst hätten, den Minimalanforderungen des TFZU, dazu gehören unter anderem Deutschkenntnisse, nicht zu entsprechen. «Ausserdem sind viele falsche Informationen kursiert, beispielsweise, dass die Tagesmütter die geforderten Ausbildungs­kurse selbst bezahlen müssten, was nicht stimmt», sagt Bodenmann.

Positive Rückmeldungen

Bernadette Weidmann, Co-Leiterin der Geschäftsstelle TFZU, hat von den beigetretenen Tagesfamilien positives Feedback erhalten – auch auf die obligatorischen Kurse, welche die Organisation bezahlt. «Die Betreuerinnen finden es ausserdem gut, dass wir fünf Tage die Woche erreichbar sind und sie unterstützen.»

Isabel Garrido ist seit sechs Jahren Tagesmutter in Rümlang und überzeugt von ihrer Anstellung, die ihr in vielerlei Hinsicht Erleichterung gebracht hat. «Jetzt kann ich mich auf die Arbeit mit den Kindern fokussieren, denn ich muss mich nicht mehr um Ad­ministratives kümmern.» Garrido betreut an vier Tagen die Woche drei bis vier Kinder, zwischen 6 und 19 Uhr. «Ich konnte sagen, wie ich arbeiten will, danach wurden passende Familien gesucht.» Früher hätten Eltern immer mehr von ihr verlangt, auch Einsätze am Wochenende. Und an die Eingewöhnungszeit der Kinder, die für Garrido sehr wichtig ist, hätten sich viele nicht gehalten. «Jetzt ist das alles klar ­geregelt. Wenn ich Probleme mit Eltern habe, hilft mir der TFZU.»

Trotz der positiven Rückmeldungen stellt man beim TFZU fest: Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Tages­familien übersteigt in Rümlang das An­gebot. Gemäss Weidmann hat es, seitdem die Organisation im Dorf präsent ist, keinen Zuwachs an Betreuungspersonen ­gegeben. Hingegen erhalte sie viele Anfragen von Eltern, deren Nachwuchs im Sommer in den Kindergarten kommt. «Es braucht in Rümlang sicherlich zwei bis drei Personen mehr, die vier Tage pro Woche arbeiten und mehrere Tages­kinder betreuen wollen», schätzt Weidmann.

Grosse Qualitätsunterschiede

Der TFZU arbeitet mit 25 Gemeinden zusammen. «Dort, wo wir schon länger aktiv sind und es auch davor Organisationen gab, ist das Netz an Tagesfamilien deutlich grösser», sagt Weidmann. So gäbe es zum Beispiel in Bassersdorf gleich acht Betreuungspersonen, die sich an vier bis fünf Tagen pro Woche um mehrere Kinder kümmern.

Weidmann ist überzeugt, dass es zwischen selbstständigen Tages­familien und institutionell organisierten – wie beim TFZU – grosse Qualitätsunterschiede gibt: «Wir gewährleisten bei Ausfall oder Ferien der Betreuungsperson einen Ersatz. Und unsere Betreuerinnen besuchen die obligatorischen Ausbildungskurse.» Da dies bei Privaten nicht der Fall sei, hätten viele Leute eher ein schlechtes Bild von Tagesfamilien. «Diesen Eindruck zu ver­ändern, braucht Zeit. Deswegen geht der Aufbau eines Netzwerks in Gemeinden, die zuvor keine Organisation hatten, länger.» Dies zeige sich nun in Rümlang. In Bülach, auch seit einem Jahr dem TFZU angeschlossen, sehe die Lage ähnlich aus. (Zürcher Unterländer)