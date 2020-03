Otelfingen wehrt sich gegen geplante Deponie auf Aargauer Boden

Zu viel Staub, zu viel Lärm und ein krass verändertes Landschaftsbild: Das befürchtet Otelfingen, falls der Kanton Aargau just vor der Haustüre der Zürcher Gemeinde eine Deponie eröffnet. Geplant ist, eine Senke auf Würenloser Boden mit Aushub aufzufüllen und diese zu einem 20 Meter hohen Hügel aufschichten. Heute wird die rund 17 Hektaren grosse Fläche landwirtschaftlich genutzt. Die Krux liegt in der Lage des Standorts an der Kantonsgrenze. Während die Wohnhäuser Otelfingens nur wenige hundert Meter entfernt liegen, sind jene von Würenlos ausser Sichtweite.

Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen: Derzeit geht es darum, die Deponie im Richtplan des Kantons Aargau einzutragen. Gegen diesen Eintrag hat sich Otelfingen bereits zweimal gewehrt. Bei einer ersten Vernehmlassung hat die Zürcher Gemeinde ihre Einwendungen beim Nachbarkanton eingereicht – weitgehend ohne Erfolg, wie Gemeindepräsidentin Barbara Schaffner auf Anfrage sagt. «Man hat das Volumen der Deponie etwas vermindert und kleine Änderungen im Text vorgenommen. Ansonsten sind unsere Einwendungen für die zweite Vernehmlassung aber nicht berücksichtigt worden», ärgert sich Schaffner.

Hügel bildet scharfe Grenze

Bei der zweiten Vernehmlassung hat die Gemeinde wiederum reagiert. Sie hinterfragt den Bedarf, befürchtet vermehrten Lastwagenverkehr durch das Dorf und kritisiert vor allem das Volumen der Deponie. Denn die Auswirkungen auf die Landschaft seien massiv, sagt Schaffner. Die Pläne sehen vor, den Aushub zu einem 20 Meter hohen Hügel aufzuschichten. Die Böschung würde 5 Meter steil in die Höhe ragen und erst dann abflachen. Besonders stossend findet Schaffner, dass der Hügel eine sichtbare Kantonsgrenze bilden würde. «Somit würde man die Kantonsgrenze in die Landschaft einbauen», bringt sie die Kritik auf den Punkt.

Nun folgt die öfffentliche Vernehmlassung, bei der die Bevölkerung ihre Einwände einbringen kann. Laut Schaffner ist es schwierig abzuschätzen, wie es weitergeht. «Wenn der Eintrag im Richtplan steht, wird es immer schwieriger Änderungen anzubringen – geschweige denn die Deponie zu verhindern.»

Die Gemeinde Otelfingen sei nicht alleine mit der Kritik, sagt Schaffner. Auch die Zürcher Planungsgruppe Furttal, die alle sieben Furttaler Gemeinden vertritt, habe beim Kanton Aargau eine ablehnende Stellungnahme eingereicht. Sogar der Kanton habe Vorbehalte, was die landschaftliche Eingliederung der Deponie angeht.

Weitere Deponien geplant

Der Standort Steindler an der Grenze zu Otelfingen ist nicht der einzige, den der Kanton Aargau für eine Aushubdeponie prüft. Denn wo gebaut wird, fällt Aushub an. Während man früher die Kiesgruben, wo man Sand und Kies für als Baumaterial förderte, mit Aushub wieder füllen konnte, fallen heute weit grössere Mengen an Aushub an, als die Kiesgruben der Region schlucken können.

Laut Silvia Schorno von Baden Regio, dem Planungsverband der 26 Gemeinden rund um Baden, werden derzeit verschiedene Standorte für Aushubdeponien im Kanton Aargau untersucht. Jener in Würenlos sei der erste, der im Richtplan aufgenommen werden könne. «Doch bei der regen Bautätigkeit braucht es in Zukunft noch weitere.»

Nähe zur Autobahn

Besonders stossend für die Zürcher Gemeinde ist, dass die Deponie nur wenige hundert Meter von ihrem Siedlungsrand geplant ist, während die nächsten Häuser auf Aargauer Boden weitab liegen. So fragen sich manche: Warum plant der Aargau eine Deponie so nahe an Zürcher Wohngebiet? Der Vorteil des Standorts – benannt nach seinem Flurnamen Steindler – sei seine verkehrsgünstige Lage an der Hauptstrasse zwischen Wettingen und Otelfingen und seine Nähe zur Autobahn. Schliesslich sollten die Transportwege möglichst kurz sein. Dies sagte der Würenloser Gemeindeammann Anton Möckel im September 2018 gegenüber dieser Zeitung.