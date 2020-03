Paketstationen bangen um ihre Existenz

Paketstationen schossen über die letzten Jahre in den deutschen Grenzgemeinden wie Pilze aus dem Boden. Das Zwischenlagern von Paketen für Schweizer Kunden ist zum lukrativen Geschäft geworden. Bis zu fünf Euro pro Paket konnten die Betreiber für das Aufbewahren eines durchschnittlich grossen Pakets verlangen. Für die Schweizer ging die Rechnung trotzdem auf: Sie konnten das Paket in Deutschland abholen und selber über die Grenzen bringen und so hohe Zollabgaben und Versandkosten einsparen.

Doch nun macht das Coronavirus den Betreibern der Paketstationen einen dicken Strich durch die Rechnung. Seit Montag lässt Deutschland nur noch ins Land, wer über einen triftigen Grund verfügt. Das Abholen eines Pakets gehört da definitiv nicht dazu.

Am Montag um 5 Uhr geöffnet

Norbert Mössmer, Betreiber einer Paketstation in Jestetten, hat seine Kunden am Sonntagabend nochmals per E-Mail aufgerufen, die bereits eingetroffenen Pakete noch vor der Grenzschliessung am Montag um 8 Uhr abzuholen. Er öffnete sein Lager deshalb bereits um 5 Uhr. Und die Kunden kamen.

«Sollte die Grenze tatsächlich über Wochen oder Monate zu bleiben, dann überlebt das keiner von uns.»Norbert Mössmer, Betreiber Paketstation Jestetten

«Das Lager hat sich stark geleert. Es ist nun nur noch zu einem Drittel gefüllt», sagt Mössmer. Grund zur Freude ist das für ihn allerdings nicht. Er bangt um die Zukunft seines Geschäfts. «Sollte die Grenze tatsächlich über Wochen oder Monate zu bleiben, dann überlebt das keiner von uns», sagt er. Die Betreiber der Paketstationen seien alle selbstständige Kleinunternehmer, die nicht auf staatliche Unterstützung hoffen könnten.

Obwohl nur noch wenige Kunden den Weg nach Jestetten finden, will Mössmer sein Geschäft so lange wie möglich offen behalten. «Für alle, die noch irgendwie über die Grenze dürfen, sind wir weiterhin da», sagt er. Für die nächsten Wochen rechnet er nochmals mit einer grossen Schwemme an Paketen, die vor dem Lockdown bestellt worden sind. «Ich habe dafür extra zusätzliche Lagerkapazität geschaffen», erklärt er.

Keine Lagergebühren

Wenn Pakete über einen längeren Zeitraum nicht abgeholt werden, fallen dafür normalerweise zusätzliche Gebühren an. Darauf wird Mössmer in der aktuellen Situation aber verzichten. «Die Kunden müssen nicht zusätzlich bezahlen», verspricht er.

Für den Fall, dass Deutschland wie die Schweiz auch Ladenschliessungen anordnet, hatte Mössmer bereits vorgesorgt. So hätte man die Pakete bei ihm ohne zwischenmenschlichen Kontakt abholen können. Gegen Voranmeldung per Whatsapp wäre das Päckchen in einem separaten Raum deponiert worden, wo es der Kunde aufgelesen hätte. Das Bezahlen hätte Mössmer über eine Handy-App abgewickelt. Das gut ausgetüftelte System dürfte jetzt aber wegen der Grenzschliessung nicht zur Anwendung kommen.

Hoffen auf Grenzgänger

Andere Paketstationen fordern ihre Kunden bereits dazu auf, nichts mehr an sie liefern zu lassen oder die Bestellungen auf einen Zeitraum in drei bis vier Wochen zu terminieren, da ihre Lager überfüllt sind. Ein Betreiber animiert seine Kunden dazu, sich an Grenzgänger zu wenden, welche immer noch die Grenze passieren dürfen. Diese sollen darum gebeten werden, die Pakete im Grenzraum abzuholen.