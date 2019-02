Parkfelder zum Schutz der spielenden Kinder

Der Parkplatz beim Bülacher Stadtweiher wird sowohl von den Besitzern der Familiengärten als auch von den Besuchern des Weihers benutzt. Auf der Kiesfläche gibt es bis heute keine eingezeichneten Parkfelder. Das führt gemäss Gemeinderat Samuel Lienhart (SP) zu einer Vermischung von Park- und Spielflächen und damit immer wieder zu gefährlichen Situationen. «Dieses Problem soll entschärft werden», findet er und hat ein Postulat eingereicht. Der Stadtrat hat nun mit einer Studie drei Varianten geprüft und präsentiert die von ihm bevorzugte Lösung.

Parkuhren werden geprüft

Diese sieht zirka 38 senkrecht angeordnete Parkfelder vor: Es würden also etwa gleich viele Autos Platz finden wie heute. Für die Fussgänger ist ein leicht erhöhter Weg vorgesehen. Der Zugang zum Areal des Weihers soll frei bleiben und baulich so gestaltet werden, dass er nicht mehr durch Wildparkierer zugestellt werden kann. Das Spielgerät, das sich heute auf dem Hügel beim Familiengartenareal befindet, würde durch ein neues im Stadtweiherpark ersetzt. Damit soll verhindert werden, dass die Kinder zwischen den Arealen wechseln und sich dabei Gefahren aussetzen. In der Studie noch nicht gelöst ist das Problem der ausfahrenden Autos. Damit diese vorwärts in die Winterthurerstrasse einbiegen können, bräuchte es einen Wendeplatz. Heute ist das kostenlose Parkieren beim Stadtweiher auf drei Stunden beschränkt. Der Stadtrat möchte eine Bewirtschaftung mit Parkuhren prüfen.

«Das Projekt wird das Problem des Wildparkierens entschärfen», ist Gemeinderat Lienhart überzeugt. Die Entflechtung des Spielbereichs und der Parkplätze und der vorgesehene Zaun brächten mehr Sicherheit und Übersicht. «Insofern bin ich zufrieden, mit meinem Postulat ein Projekt angestossen zu haben, welches den Besuchern etwas bringt», sagt Lienhart.

Der Stadtrat schätzt die Kosten heute «sehr grob auf 400 000 Franken. Nicht darin enthalten sind der Ersatz der Spielgeräte oder eine allfällige Öffnung des Vogelsangbächlis. Liegt das ausgearbeitete Projekt vor, muss es vom Gemeinderat bewilligt werden. Für Samuel Lienhart ist klar, dass er das Vorhaben unterstützen wird: «Mein Argument ist die Sicherheit, insbesondere für die Kinder.» Sagt der Gemeinderat Ja, sieht der Zeitplan die Realisierung frühestens 2021 vor.

(Zürcher Unterländer)