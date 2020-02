Parkkarte kostet bis 800 Franken im Jahr

Bis heute kann man in Bülach sein Auto bis zu 72 Stunden kostenlos stehen lassen, vorausgesetzt es ist nichts anderes signalisiert. Damit soll nun Schluss sein. Denn diese, im Vergleich mit vielen umliegenden Gemeinden grosszügige Lösung hat in jüngster Zeit immer mehr Fremdparkierer angelockt. Die Parkmöglichkeiten für Ortsansässige wurden rarer. Immerhin sind derzeit gut 40 Prozent der rund 2200 Parkplätze in der Stadt nicht bewirtschaftet.

SVP-Gemeinderat René Anthon hat deshalb vor über zweieinhalb Jahren eine Motion eingereicht. Seine Forderung: Die Stadt muss das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf öffentlichem Grund regeln. Alle, die keine gebührenpflichtige Parkkarte besitzen, dürfen ihr Auto nicht mehr länger als sechs Stunden stehen lassen.

Zwei Zonen

Der Stadtrat stellte, um dieses – wie er selbst sagt – «komplexe und kontroverse» Thema anzugehen, eine Projektgruppe und ein beratendes Gremium zusammen. Nun legt er dem Gemeinderat eine Parkierungsverordnung vor. Dazu gehören auch ein Parkierungs- und Parkkartenreglement. Ist alles einmal umgesetzt, haben unberechtigte Dauerparkierer in Bülach keine Chance mehr. Der Stadtrat erhofft sich aber auch, dass Ortsansässige weitgehend uneingeschränkt parkieren können.

Neu wird es auf Stadtgebiet zwei Zonen geben. In der «Weissen Zone» darf ohne Parkkarte während maximal sechs Stunden kostenlos parkiert werden. In der Zone «Stadtzentrum» muss von 7 bis 19 Uhr in jedem Fall bezahlt werden. Maximale Zeit und Gebühr sind signalisiert. Von 19 Uhr bis 7 Uhr muss die Parkscheibe gestellt werden. Dann darf man während maximal sechs Stunden stehen bleiben. Beide Zonen sind an Sonn- und Feiertagen nicht bewirtschaftet.

Drei Parkkarten

Für die Parkierungsanlagen innerhalb des Siedlungsgebiets, also die Anlagen Alter Bahnhof, Post-/Allmendstrasse, Grampenweg, Südstrasse, Wettiweg, Alte Winterthurerstrasse und das Areal Hirslen, gelten dieselben Regeln wie im Stadtzentrum.

Bei den Anlagen ausserhalb des Siedlungsgebiets muss die Scheibe gestellt werden. Dann darf das Fahrzeug je noch Anlage zwischen drei und zehn Stunden gratis stehen bleiben.

Wer sein Auto unbegrenzt stehen lassen möchte, muss eine Karte lösen. Es gibt deren drei: «Bülach», «Bülach Plus» und «Parkierungsanlagen». Sie werden auf Gesuch hin von der Stadtpolizei auch online ausgestellt.

Die Parkkarte «Bülach» berechtigt zum unbegrenzten Parkieren innerhalb der «Weissen Zone». Sie kann auf Gesuch hin von Anwohnern der Stadt, von Personen mit einem Arbeitsplatz in Bülach oder von Gewerbetreibenden gegen eine Gebühr von 60 Franken (Monatskarte) oder 600 Franken (Jahreskarte) erworben werden. Die gleichen Tarife gelten für die Parkkarte «Parkierungsanlagen». Pro Parkierungsanlage definiert der Stadtrat ein maximales Kontingent an Karten.

Die Karte «Bülach Plus» ist für die Weisse Zone und das Stadtzentrum gültig. Sie kostet 80 Franken im Monat respektive 800 Franken im Jahr. Kaufen kann sie nur, wer im Stadtzentrum wohnt. Für alle anderen gibt es Tageskarten für 8 Franken. Wo eine Zeitbeschränkung von bis zwei Stunden gilt, ist die Karte jedoch nicht gültig, ebenso wenig beim Parkplatz «Dreispitz/Bezirksgebäude». Diese Regelung besteht heute schon.

Auswärtige zahlen mehr

Bis anhin konnten Anwohner eine Parkkarte für eine von sieben Zonen zum Preis von 150 Franken pro Jahr erwerben. Diese berechtigt zum Parkieren während den Randzeiten von 16 bis 19 Uhr und von 7 bis 9 Uhr. Wer sein Fahrzeug auch nachts stehen lassen wollte, bezahlte zusätzlich 600 Franken pro Jahr.

Auswärtige mit Arbeitsplatz in Bülach bezahlten 50 Franken im Monat oder 450 Franken pro Jahr. Dafür konnten sie ihr Auto von 7 bis 19 Uhr stehen lassen. Für sie wird das Parkieren mit der Einführung der neuen Verordnung also mindestens 150 Franken teurer. Sofern der Gemeinderat die neue Verordnung genehmigt, beginnt eine Rekursfrist von 30 Tagen. Gehen keine Rekurse sein, entscheidet der Stadtrat, wann sie in Kraft tritt.