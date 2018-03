Parteiwähler müssen mit Vielfalt leben

Entscheidungshilfe für Wählende

Anhand eines Fragebogens kann man auf www.smartvote.ch zu verschiedenen politischen Themen seine eigenen politischen Positionen mit denjenigen von Kandidierenden und Parteien vergleichen und sich dann eine Wahlempfehlung erstellen lassen. Die Stadtverwaltung, die Bülacher Parteien und Smartvote haben gemeinsam einen Fragebogen speziell für Bülach erarbeitet. Der Einsatz von Smartvote wird von allen Parteien und der Stadt unterstützt. Parteien und Stadt teilen sich die Kosten von rund 10 000 Franken hälftig.



Entwickelt und betrieben wird Smartvote von Politools, einem politisch neutralen, nicht gewinnorientierten Verein mit Sitz in Bern. Für die Bülacher Wahlen 2018 ist der «Zürcher Unterländer» Medienpartner von Smartvote. Das Onlinetool gibt es seit 2003, vor allem die politischen Profile in Form einer Spinnengrafik gehören seither bei Wahlen in der Schweiz fast zum Standard.



Bei den nationalen Wahlen 2015 wurden über 1,3 Millionen Wahlempfehlungen ausgestellt. Im Internet unter der Adresse Smartvote.ch kann der Fragebogen angewählt werden. Auf www.zuonline.ch ist zudem ein Link direkt zu den Fragebogen aufgeschaltet.