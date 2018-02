Pascal Signer neuer CEO beim EHC Kloten

Pascal Signer stösst vom FC St. Gallen in die Flughafenstadt. In St. Gallen war er seit Juli 2014 als Leiter IT/Digitalisierung tätig und führte zuletzt zusätzlich den Bereich Stadionbetrieb. Pascal Signer habe sich in einem Selektionsprozess gegen zahlreiche Kandidaten durchgesetzt, heisst es in einer Mitteilung der EHC Kloten Sport AG.

Mit Pascal Signer werde eine zielstrebige, klar kommunizierende und führungsstarke Persönlichkeit in die Fussstapfen vom bisherigen CEO Matthias Berner treten. Neben seinem Sportknowhow und der Affinität zu Sportunternehmungen habe Pascal Signer den Verwaltungsrat der EHC Kloten Sport AG insbesondere auch mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen im digitalen Bereich überzeugt, heisst es weiter.

Noch keine 30 Jahre alt

Hansueli Lehmann, Präsident des Verwaltungsrates der EHC Kloten Sport AG, zur Verpflichtung von Pascal Signer: «Ich freue mich, dass wir mit Pascal Signer einen jungen, aufstrebenden Macher in unseren Reihen haben. Ich bin von seinen Fähigkeiten überzeugt - und er passt zu uns. Wir wollen Talente fördern und willigen Machern eine Chance geben. Sowohl auf dem Eis wie in der Geschäftsleitung.»

Der knapp 29-jährige Pascal Signer hat in seinen jungen Jahren bereits sichtbare Spuren hinterlassen. Neben der Sicherstellung des digitalen und technischen Betriebes des Kybunparks in St. Gallen - inklusive aller Nicht-Sport-Events - hat er im Hintergrund die gesamte IT-Landschaft des FC St. Gallen reorganisiert. Durch den Aufbau des eSport Team FC St.Gallen 1879 hat er in diesem Bereich eine Pionierrolle im Schweizer Fussball übernommen.

Dem EHC Kloten ist sich bewusst, dass mit Pascal Signer ein CEO zum Club stösst, der im Hockeygeschäft noch über wenig Wissen und Kontakte verfügt. Man sei sich aber sicher, dass Signer ein grosses Potential habe.

«Ich freue mich enorm auf die Zeit in Kloten. Es ist für mich eine grosse Ehre, in meinem Alter eine so wichtige Position in einem der traditionsreichsten Eishockey-Clubs der Schweiz übernehmen zu dürfen. Ich weiss, dass vieles neu sein wird und werde alles geben um ein guter CEO für den EHC Kloten zu sein», sagte Psacal Signer nach seiner Wahl.

Pascal Signer wird seine Arbeit in Kloten Mitte März antreten und während drei Wochen von seinem Vorgänger Matthias Berner eingearbeitet. (mcp)