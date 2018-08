Pasta aus eigenem Hartweizen

Bekanntlich geht die Liebe durch den Magen. Und weil Landwirt und Familienvater Andi Rüeger seine tägliche Portion Teigwaren braucht, hatte er seiner Ehefrau Valérie zum Geburtstag eine qualitativ hochstehende Pastamaschine gekauft. Aber da war noch ein weiterer Hintergedanke auszumachen: Im Rahmen der Schlussarbeit für das Fähigkeitszeugnis setzte sich Valérie Rüeger im Anschluss an die Bäuerinnenschule mit der Thematik des Hartweizens, auch Durumweizen genannt, auseinander.Sehr zufrieden mit den aus Mehl, Griess und Dunst sowie Bioinlandeiern hergestellten Teigwaren, schaffte sich das Landwirtepaar wenige Monate später eine noch grössere und professionellere Pastamaschine an, die nun in der unteren Küche des Hofes an der Dorfstrasse 5 in Wil ihre Arbeit verrichtet. «Die erste Maschine war ziemlich schnell am Limit», erklärte Valérie Rüeger, die ursprünglich gelernte Köchin ist. Vor allem die aufsteckbaren Edelmetallaufsätze, die für die verschiedenen Formen der Teigwaren sorgen, seien sehr heiss geworden.

Ernte ausgebaut auf 5,5 Tonnen

Um die imposante Pastamaschine flitzten die zwei Buben Kilian und Timo, die der Einkaufssphilosophie ihrer Eltern bereits heute folgen. «Beim Einkaufen haben sie ein besonderes Auge auf inländische Produkte geworfen und ermahnen in ihrer kindlichen Sprache oft auch andere Kunden, Schweizer Lebensmittel zu kaufen», sagte Valérie Rüeger mit einem Schmunzeln.

Der Gedanke, eigenen Hartweizen anzubauen, sei dann bloss ein logischer Schritt gewesen, sprach Andi Rüeger. Für ihn verstehe es sich wie von selbst, dass er seinen Kunden ein gentechnisch einwandfreies Produkt anbieten wolle. «Heutzutage wird ein Grossteil des Hartweizens aus Kanada oder den USA importiert», erklärte er.

Im Rahmen der Fruchtfolge, also der zeitlichen Abfolge der auf einer landwirtschaftlichen Fläche angebauten Nutzpflanzen­arten, säte er im Oktober 2016 eine Fläche von 15 Aaren (1500 Quadratmetern) mit Hartweizen an, woraus er im darauffolgenden Jahr 700 Kilogramm erntete. Für das laufende Jahr hat Andi Rüeger vor wenigen Wochen 5,5 Tonnen Hartweizen geerntet, der auf einer Fläche von 90 Aaren (9000 Quadratmetern) wachsen und gedeihen konnte.

Weil bei der Ernte ein Fusarienpilz und dessen Stoffwechselprodukte – die Mykotoxine – entdeckt worden war, liegt das Korn nun vorübergehend in der Getreidesammelstelle Hüntwangen. Dort werden im Reinigungsprozess Grassamen, Schmutz und externe Materialien entfernt. Anschliessend kommt der Weizen zur Getreidesammelstelle Herblingen, wo der Versuch gemacht wird, die befallenen Körner mit einer Spezialmaschine auszusortieren. «Wir hoffen sehr, dass wir unseren Hartweizen baldm zurückbekommen», sagte Andi Rüeger. Als Alternative müsste ihm ein Berufskollege aus Stein am Rhein mit seiner Hartweizenernte aushelfen.

Von Randenfusilli bis Rotweinpasta

Nachdem der Eigenbedarf an frischen Teigwaren gedeckt war und bereits die Verwandten und Bekannten in den Genuss dieses Hofprodukts gekommen waren, entschieden sich die Rüegers für eine Lancierung des Produktes an die breite Bevölkerung. Mittlerweile stünden ihre Teigwaren in zwei lokalen Lebensmittelgeschäften zum Verkauf und die Stammkundschaft beziehe ihre Teigwaren direkt vom Hof. «Noch haben wir keinen eigenen Hofladen», erklärte Valérie Rüeger. Ihr schwebe so etwas wie ein Gemeinschaftshofladen vor. «Doch die Leute wissen, dass immer jemand im Haus ist.»

Auf der Homepage dürfen sich Teigwarenliebhaber bereits beim Lesen der Namen auf die hofeigenen Erzeugnisse freuen: Da warten Produkte wie Regenbogenpasta, Randenfusilli, Rapsnüdeli oder sogar Rotweinpasta darauf, gekauft zu werden. «Letztere sind natürlich mit einheimischem Wein aus dem Rafzerfeld abgeschmeckt», betonte Valérie Rüeger.



www.hartweizen.ch (Zürcher Unterländer)