Petition gegen Schliessung und Anerkennung für die Post

«Das ist einfach den Leuten Sand in die Augen gestreut», sagt Jürg Sulser, SVP-Kantonsrat und Präsident der Ortspartei. Das Gewerbe und die Älteren würden schlichtweg ausgebremst. Er stellt als einer der ersten Votanten im Diskussionsteil in Abrede, was die Vertreter der Post im Informationsteil dargelegt hatten.

Für die Gemeinde besagen die Zahlen für 2016 im Tagesdurchschnitt gegenüber 2010 bis 2016: 124 Einzahlungen (-18%), 32 abgeholte Sendungen (-12%), 329 Briefe (-8%) sowie 69 Pakete (-40%). Ein alteingesessener Einwohner hält dagegen: «Das Dorf hat früher auch einmal eine Metzgerei gehabt – jetzt hat es aber keine mehr, warum?» Das Post-Team habe ausgezeichnete Arbeit geleistet, doch müsse man ehrlich sein: «Es wird immer Veränderungen geben, wenn man vorhandene Angebote nicht nutzt.» Die Post mache hervorragende Angebote, gerade auch ans Gewerbe.

Länger offen –weniger Bargeld

Wie in anderen Furttaler Gemeinden bereits über kürzer oder länger mit lokalen Geschäften eingespielt, strebt die Schweizer auch Post in Otelfingen eine Partnerschaft an, hier mit dem Spar. Verbesserungen im Angebot, zum Beispiel Öffnungszeiten von 7 bis 20 Uhr, stehen Einschränkungen bei gewissen Dienstleistungen gegenüber, etwa im Zahlungsverkehr; Einzahlungen wären nur noch bargeldlos und Geldbezüge bis maximal 500 Franken möglich. Alternativen an der Haustür gibt es, gerade für Betagte.

Spar-Inhaber Stephan Kühne steht mit seinem zehnköpfigen Team bereit – alle würden von der Post geschult, Teilzeitpensen stundenmässig ausgebaut. Als prekär wird unisono die Verkehrs- und Parkplatzsituation an der stark belasteten und unfallträchtigen Landstrasse zu Stosszeiten erachtet. «Es muss ein Verkehrskonzept angeschaut werden», fordert Gemeindepräsident Willy Laubacher.

Jürg Sulser setzt den Schlusspunkt, indem er den Post-Vertretern ein Paket mit beachtlichen 1011 Unterschriften «Pro Post Otelfingen» übergibt und ankündigt, er werde offiziell Einsprache gegen die Schliessung erheben. 60 Dorfbewohner waren dem Dialoganlass gefolgt und wandten sich am Ende dem Buffet zu.

(Zürcher Unterländer)