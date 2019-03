Petitionäre fordern längere Nachtruhe am Flughafen

Zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens gilt am Flughafen Zürich Nachtruhe. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass während diesen sieben Stunden Lärm von Triebwerken zu hören ist. Vor allem zwischen 23 Uhr und 24 Uhr werden in Kloten – nicht zuletzt wegen des Abbaus von Verspätungen – Flugbewegungen registriert. 2583 waren es in dieser Stunde im Jahr 2017.

Verschiedenen Organisationen rund um das Thema Fluglärm ist dieser Umstand seit längerem ein Dorn im Auge. Gestern hat nun die Koalition Luftverkehr Umwelt und Gesundheit (KLUG) in Bern eine von 9600 Personen unterzeichnete Petition eingereicht. Gefordert werden darin Massnahmen, um die Bevölkerung besser von nächtlichen Lärm zu schützen. Jüngste Studien zeigten auf, dass Personen, die regelmässig Fluglärm ausgesetzt sind, gesundheitlich darunter litten, schreibt KLUG in einer Medienmitteilung. Zudem würden Grenzwerte, ab welchem Lärm schädlich ist, um Schweizer Flughäfen seit längerer Zeit überschritten. Die Petition verlangt deshalb, dass das Schweizer Parlament und der Bundesrat erstens eine Nachtflugsperre auf allen Schweizer Flughäfen von 22 Uhr bis 7 Uhr installieren und zweitens neue Grenzwerte festlegen, welche neueste wissenschaftliche Kenntnisse beachten.

Priska Seiler Graf (SP), Co-Präsidentin von KLUG und Klotener National- und Stadträtin, weiss, dass diese Forderungen «sportlich» sind. «Wir möchten damit eine Diskussionsgrundlage für das Parlament schaffen. Wir gehen davon aus, dass die zuständige Kommission einen Gegenvorschlag ausarbeiten wird.» Bewusst habe man in der Petition deshalb auch formuliert, dass Ausnahmen in der Nachtruhe bewilligt werden könnten, etwa aus Sicherheitsgründen oder für Flüge, die nötig sind, damit ein Flughafen weiterhin als Hub funktionieren kann. «Ferien- oder Charterflüge nach 22 Uhr gehören aber definitiv nicht dazu», erklärt Seiler Graf. Und sie relativiert: «Wir fordern zwar neun Stunden Nachtruhe, aber die Massnahmen haben vor allem zum Ziel, dass trotz Ausnahmen künftig während wenigstens sieben Stunden wirklich Ruhe herrscht.» Vor allem gehe es in der Petition für einmal aber nicht primär um Kloten. Ziel der Massnahmen sei, dass auch die Flughäfen in Basel und Genf künftig mindestens eine Nachtruheregelung erhalten, wie sie derzeit heute schon in Kloten vorgeschrieben ist. (nav) (Zürcher Unterländer)