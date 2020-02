Pfarrer Adrian Berger leistet sich eine Pause

Sicher ist nur eines: Adrian Berger wird eine Pause von seiner bisherigen Arbeit als Pfarrer machen. «Ich kündigte bereits letztes Jahr an, dass ich mich nicht für eine weitere Amtszeit in Wallisellen zur Verfügung stelle», sagt er. Am 1. Januar 2013 hatte er seine Stelle bei der reformierten Kirchgemeinde angetreten. «Nach fast acht Jahren ist für mich die Zeit gekommen, etwas Neues anzufangen.» Was das sein wird, lässt er offen.

Zwei Listen hat Berger für sich gemacht. Die eine trägt den Titel «Darauf kann ich künftig gern verzichten», die andere «Das wird mir fehlen». Stillschweigen wahrt er in Bezug auf die erste. Zu dem, was er vermissen wird, gehören zum Beispiel die Begegnungen mit den Gemeindegliedern und die zahlreichen Gespräche. «Davon habe ich persönlich und für meine Arbeit profitiert.»

Weniger glücklich war er über Reaktionen aus seinem Umfeld, die von Respektlosigkeit gegenüber dem Pfarramt und der Kirche als Institution zeugten. «Es gibt Leute, die haben eine feste Meinung und Vorurteile gegenüber der Kirche, aber sie wollen dann trotzdem mitreden.» Eine solche Einstellung störe ihn grundsätzlich. Aber: «Es gibt schlimmere Geschichten.»

An Ideen mangelt es nicht

Noch heute wird Berger auf das Projekt des kurzzeitigen Jobtauschs mit einem Baggerführer vor zwei Jahren angesprochen. Indem er selber die schwere Baumaschine steuern konnte, hatte sich für den Pfarrer ein Bubentraum erfüllt (der «ZU» berichtete). Umgekehrt wagte sich Baustellenleiter Dimitri Jud an eine Gastpredigt in der Kirche.

Erinnerungen aus seiner Kindheit hatten auch Einfluss auf andere Engagements. So sagt Berger, das Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen sei sein Lieblingsort in der Gemeinde. «Ich habe dort auf der Demenzstation Andachten eingeführt, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr geschätzt werden.» Aufgewachsen ist der 53-Jährige auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf. «Dort ist eines der ersten privaten Pflegeheime geführt worden. Ich fand das sehr spannend und war oft dort zum Spielen.» Zusammen mit einem Freund habe er manchmal auch einen Blick durch das Fenster ins Leichenkämmerli gewagt. «Manchmal lag dort auch wirklich ein toter Mensch.»

Die Einrichtung von Raum und Stille im Einkaufszentrum Glatt 2016 geht ebenfalls auf die Initiative Bergers zurück. In der Zwischenzeit befindet sich dieses Angebot an gut frequentierter Stelle direkt neben den Toiletten. «Kommt man die Treppe hoch, steht man vor dieser Tür», sagt er. Entsprechend stärker werde der Raum nun besucht, hat Berger selber festgestellt.

Die Kirche zu den Menschen bringen

Der Walliseller Pfarrer ist überzeugt davon, dass die Kirche dorthin gehen muss, wo die Menschen sind. So bestehe die Möglichkeit, dem Trend der schwindenden Mitgliederzahl ein bisschen entgegenzuwirken. Berger macht sich keine Illusionen. Die Verbindung zur Kirche wurde ab den 1970er Jahren spürbar lockerer. Erklärbar sei das durch den hohen materiellen Wohlstand und die Wissenschaft, die Dinge beweisen könne.

«Austritte aus den Landeskirchen nehmen zu, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung mit vielen Faktoren.» Er freut sich deshalb immer noch über einen ökumenischen Gottesdienst in Wallisellen zusammen mit der katholischen Pfarrei und der freien evangelischen Gemeinde, der auf sehr grosses Interesse gestossen war. Ein weiteres Beispiel für einen gelungen Kirchenanlass seien die Musikfesttage gewesen mit dem Thema «Amazing Grace».

Am meisten zu schaffen machten ihm die Abdankungsgottesdienste. Nicht, weil er sich davor scheute, im Gegenteil. Manchmal war er selber emotional stark betroffen. So erinnert sich an die Beerdigung eines Mannes, den er sehr gut gekannt hatte. «Als ich vor der Trauergemeinde stand, und Worte des Trostes sprach, kam es mir vor, ich würde ich auf der falschen Seite stehen. Ich fühlte mich mehr als Trauernder denn als Tröster.» Im Durchschnitt finden in der reformierten Kirche pro Jahr rund 60 Beerdigungsgottesdienste statt, 25 davon übernimmt Pfarrer Adrian Berger. Das habe ihn jeweils sehr viel Energie gekostet.

Die richtige Entscheidung

Adrian Berger übt seinen Beruf mit Begeisterung aus. «Ich kann mir keinen schöneren vorstellen.» Er würde diese Arbeit auch machen, ohne Geld dafür zu bekommen. «Dann hätte ich noch mehr Freiheiten für meine Ideen», sagt er.

Vorerst verabschiedet er sich jetzt als Pfarrer aus der reformierten Kirchgemeinde Wallisellen. Das bedeutet auch, dass er aus dem Pfarrhaus aus- und in eine kleinere Wohnung umzieht. Er bleibt bis auf weiteres in der Gemeinde wohnen, weil seine Frau in der Umgebung arbeitet. «Es ist die richtige Entscheidung, jetzt eine Zäsur in meinem beruflichen Engagement zu machen.»