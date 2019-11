Pfarrer hält nach positiver Testphase an Predigtkanal fest

«Ich habe schon immer gerne Neues ausprobiert», erklärt Pfarrer Jürg Spielmann, weshalb er im Dezember 2018 auf Youtube einen Kanal eröffnete. Seither hat er auf «JKS Ohrkost» rund 15 Predigten und Betrachtungen veröffentlicht. Schon länger nutzte er zur Verbreitung seiner Botschaften Whatsapp, ein Programm für den Nachrichtenaustausch zwischen Leuten via Smartphones. Da die Rückmeldungen sehr positiv waren, und der Verteiler stetig wuchs, entschied sich Jürg Spielmann für Youtube. «Das ist technisch die beste Lösung für mich», erklärt der Pfarrer, der als Vierjähriger durch eine Krankheit sein Sehvermögen verlor.

Predigten seit Jahren aufgezeichnet

Bereits seine Kindheit und Jugendzeit sei geprägt gewesen von Tonbandaufnahmen. Mit der Digitalisierung und dem Aufkommen neuer Technologien habe er damit begonnen, seine Gottesdienste mit dem MP3 Player aufzunehmen. Heute dienen ihm dazu das Smartphone und ein gutes Mikrofon. «Für die Qualitätskontrolle und um meine Rhetorik zu analysieren, zeichne ich meine Predigten schon seit Jahren auf», erklärt Jürg Spielmann, der seit 15 Jahren in der Reformierten Kirchgemeinde Bülach tätig ist.

Das aktuellste File: «Wunder des Lebens» (Quelle: Youtube)

Immer wieder sei er auch von Gemeindemitgliedern angefragt worden, ob er ihnen Predigten oder Abdankungen auf CD brennen könne. «Der Wunsch, etwas nachträglich zu hören, besteht seit zwei Jahrzehnten.» So gesehen sei die kostenlose Nutzung von Youtube die logische Konsequenz daraus. «Ich schaue nur ab, was andere schon lange machen.»

Keine Konkurrenz zum Kirchenbesuch

Mit Unterstützung seines sehenden Assistenten, der ihn einmal pro Woche bei der Arbeit hilft, verarbeitet der Pfarrer die Ton- zu einer Videodatei. Die Beiträge sind mit Fotos unterlegt, die zum jeweiligen Thema passen. Der Aufwand, die Gottesdienste mit der Kamera aufzuzeichnen, wäre viel zu gross. «Mir geht es nicht darum, mich zu profilieren», betont Jürg Spielmann. Auch hohe Klickzahlen seien für ihn sekundär. Der Kanal diene ihm einzig dazu, ein grösseres Publikum zu erreichen.

Knapp 60 Personen haben seinen Kanal abonniert, pro Veröffentlichung registriert er bis zu 300 Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Community wachse stetig. Dass er auf diese Weise dazu beitrage, dass die Kirche am Sonntag noch spärlicher besetzt sei, stellt der Pfarrer in Abrede: «Drei Viertel meiner Zuhörerschaft geht sowieso nicht in die Kirche.» Ausserdem verzeichne man in der Reformierten Kirchgemeinde Bülach vergleichsweise hohe Besucherzahlen an den Gottesdiensten. Bevor er auf Youtube loslegte, informierte Jürg Spielmann das Pfarrteam und die Kirchenpflege über sein Vorhaben. Es habe von beiden Seiten keinen Widerstand gegeben.

Bewusst auf Themen aus dem Leben achten

Bei seinem Youtube-Publikum handle es sich grösstenteils um Menschen, die er zu irgendeinem Zeitpunkt schon einmal begleitet habe, sei es ihm Rahmen einer Taufe, einer Hochzeit, einer Abdankung oder in einem seelsorgerischen Kontext. Viele würden ihm eine persönliche Rückmeldung zu seinen Beiträgen geben. «Es ist ein ausführlicherer Dialog und stärkerer Austausch möglich als unter der Kirchentür.» Der Erfolg von «JKS Ohrkost» motiviere ihn zusätzlich beim Vorbereiten seiner Predigten. Er achte noch viel bewusster darauf, dass die gewählten Themen konkret etwas mit dem Leben zu tun haben.

Nach knapp einem Jahr zog nun Pfarrer Jürg Spielmann Bilanz und entschied wegen der vielen positiven Reaktionen und Erfahrungen, dass er seinen Kanal weiter betreiben wird; und zwar im gleichen Rahmen wie bisher. Er wird also nicht eigens zur Youtube-Gemeinde sprechen, sondern ihnen lediglich Zugang zu den Botschaften ermöglichen, die er ohnehin verfasst: «Es muss ein Nebenprodukt meiner Arbeit bleiben.»