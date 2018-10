Pilzsaison doch einen Pfifferling wert

Ob Schopftintling oder Pfifferling, wie der Eierschwamm auch genannt wird: Pilze sind in der Schweizer Küche beliebt. Besonders im Herbst, wenn viele der Delikatessen Saison haben, zieht es Sammler für das perfekte Pilzrisotto in Scharen in den Wald. So auch dieses Jahr. Obwohl im August noch alles danach aussah, als ob 2018 ein schlechtes Jahr für die Fungi werden würde, war es schlussendlich doch eines der besseren.

Erst pfui, dann hui

Das findet auch Andreas Preuss, Pilzkontrolleur im Gemeinschaftszentrum Roos in Regensdorf. Gemeinsam mit einer wei­teren Prüferin ist er für dieGemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Hüttikon, Niederhasli und Otelfingen zuständig. «Wir haben diese Saison bereits 130 Kontrollen durchgeführt. Nachdem es wegen der Hitze etwas verhalten angefangen hatte, wurde es wider Erwarten ziemlich gut. Wir sind zufrieden bis jetzt.»

Auch Thomas Keller, Pilzkontrolleur der Gemeinden Embrach und Freienstein-Teufen, zieht eine positive Bilanz. «Der August war aufgrund der Hitze eine Katastrophe. Mitte September wurde es dann besser und gegen Ende des Monats war es intensiv.» Der Oktober präsentiere sich hingegen wieder durchschnittlich.

Einen Vergleich zu anderen Jahren macht Keller nur ungern. «Eine Bilanz für eine ganze Saison zu machen, ist schwierig. Wahrscheinlich war es unter dem Strich etwas besser letztes Jahr. Ich spreche jedoch nicht mehr von guten oder schlechten Saisons, sondern nur noch von positiven oder negativen Zeiten.» Erschwerend komme hinzu, dass es regional grosse Unterschiede geben könne. So seien diejenigen Gebiete im Unterland, in denen morgens viel Nebel liegt, mit mehr Pilzen gesegnet als andere. Insgesamt lasse sich so also nur bedingt ein Fazit ziehen.

Steinpilze waren dieses Jahr hingegen überall im Unterland der Star im Wald. Aber auch andere Arten wurden vermehrt zur Kontrolle gebracht. «Gesammelt wurden sehr viele Maronen- und Hexenröhrlinge. Allgemein alles, was Röhren hat», sagt Preuss.

Wer beim herbstlichen Pilzesammeln noch an Eierschwämme denkt, der irrt sich. Die bekommt der Pilzprüfer nur selten zu Gesicht, da sie bereits in den Sommermonaten spriessen und die Kontrolleure ihre Arbeit erst im September aufnehmen. Ausserdem seien die Schwämme bereits so bekannt, dass nur wenige Leute sie noch zur Kontrolle bringen würden.

Trendiges Sammeln

Pilze sammeln liegt im Trend. Im Internet gibt es mittlerweile Hunderte Beiträge mit Tipps und Tricks für Anfänger. Das Zielpublikum besteht vermehrt auch aus jungen Leuten. Preuss macht ähnliche Beobachtungen: «Es ist wirklich so, dass immer mehr junge Leute zur Kontrolle kommen. Auch viele junge Familien, die mit ihren Kindern in den Wald gehen.» Ihn freue das. Anstatt vor dem Computer zu sitzen, würden die Kinder sich bewegen und gleichzeitig etwas über die Natur lernen.

Von einem Trend möchte Thomas Keller nicht sprechen. «Ich finde nicht, dass ein Pilzsammel-Hype herrscht. Es gibt jedoch tatsächlich immer wieder Junge, die sich für das Thema interessieren.» Dies führt Keller auf die Medien zurück, die in guten Zeiten vermehrt über das «Pilzlen» schreiben. Das wecke die Lust, es auch einmal zu probieren. Natürlich gibt es auch Apps für angehende Pilzexperten. Von elektronischen Enzyklopädien bis hin zu Pilzerkennungs-Software ist alles vom Internet herunterladbar.

Angst, aufgrund einer dieser Applikationen bald seinen Job zu verlieren, hat Preuss nicht. «Früher liefen die Sammler mit einem dicken Buch im Wald herum, heute ist es halt das Mobiltelefon.» Dies könne vereinzelt zwar schon helfen, einen Pilz zu identifizieren, «einen richtigen Kontrolleur kann es jedoch noch lange nicht ersetzen».

Weniger Vergiftungen

Wo Pilze gesammelt werden, kommt es auch immer wieder zu Vergiftungen. Laut der Organisation Tox Info Suisse waren es dieses Jahr knapp 500 Fälle. Dies gilt für die gesamte Schweiz. Zum Vergleich: Zum selben Zeitpunkt letztes Jahr waren es rund 550. Wer sich also nicht sicher ist, sollte den Gang zu einem Pilzkontrolleur nicht unterlassen.

(Zürcher Unterländer)