Pioniergeist und Mut retten die Fasnacht

Die grösste Fasnacht der Region ist beendet. Während am «Gigeli-Ziischtig» die letzten Spuren der Narrenherrschaft in der Fasnachtshochburg Bassersdorf allmählich beseitigt werden, zieht Obernarr Rolf Zemp eine erste Bilanz. Was ihn besonders freut: Allen Unkenrufen, Schwarzmalern und gesellschaftlichen Entwicklungen zum Trotz behauptet sich die «Basi-Fasnacht» und hat es geschafft am Montagabend gar noch einen neuen Höhepunkt zu kreieren. «Kritische Stimmen gabs immer schon, das wird wohl auch so bleiben. Aber auch unsere Fasnacht wird bleiben», ist er überzeugt.

Während klassische Maskenbälle und Partyzelte tendenziell einen etwas schwereren Stand haben, zieht der neue Nachtumzug zur «Uslumpete» weit übers Zürcher Unterland hinaus Fasnachtsfans an. «Wir hatten heuer extrem viele Leute», stellt der Obernarr fest. So hat man nebst dem grossen Umzug am Sonntag nun auch noch eine spektakuläre Maskenparade – heuer zum vierten Mal – mit furchteinflössenden, lustigen und originellen Gruppen. «Die Idee stammt von der einheimischen Maskengruppe Phoenix», räumt Zemp ein. Das Fasnachtskomitee Bassersdorf (Fakoba) sei stets offen für solche Ideen. «Wir werden unsere Fasnacht stets optimieren und wo nötig anzupassen.» Das erfordert Pioniergeist und etwas Mut, was sich offensichtlich auszahlt in Bassersdorf.

Auch Säckelmeister ist zufrieden

«Die Leute hatten Freude und die stimmungsmässig wars sehr gut», ist der Chef des Fakoba zufrieden. Nicht nur für ihn hat sich der neue Montagabend bereits etabliert. Auch der Säckelmeister, also Finanzchef, des lokalen Fasnachtskomitees, Daniel Vogler, meint: «Der Nachtumzug hat uns den Montagabend gerettet.» Dennoch müsse man in Zukunft sehen, dass man finanziell gesund bleibe. Denn die Organisation ist auch eine Kostenfrage.

Von den 20 Nummern im Nachtumzug reisten übrigens fast die Hälfte aus anderen Kantonen oder gar aus dem süddeutschen Umland an. Das zeigt, dass die Bassersdorfer sich ungeniert als «Fasnachtshochburg» bezeichnen dürfen. Wenns nach Obernarr Rolf Zemp geht, bleibt das noch ganz lange so. «Die Basi-Fasnacht ist für die nächsten Jahre gesichert», bestätigt er. Dazu tragen auch ganz viele freiwillige Helfer bei, an denen es derzeit erfreulicherweise nicht mangle.