Pistolenschützen planen Neubau

Die neue 10-Meter Schiessanlage soll beim Schiessplatz Bettensee in Kloten entstehen. Dort gehören dem Verein bereits die Schiessstände über die Distanzen 25 und 50 Meter auf dem Aussengelände. Auf einem der Gebäude soll ein weiteres Stockwerk enstehen und darin die 10-Meter Distanz eingerichtet werden.Grössenmässig soll die Halle vergleichbar mit der ehemaligen sein, die über 24 Schiessbahnen verfügte mit grösstenteils mechanischen Schiessanlagen.

Beim Neubau will der Verein auch elektronische miteinbeziehen. Von den 136 Vereinsmitgliedern schiessen rund 30 Pistolenschützen über die 10-Meter Distanz. Sie teilten sich den Raum mit einem weiteren Verein aus der Region. «Die Pistolenschützen sind prinzipiell offen, auch die neue Schiessanlage zu teilen, sofern eine finanzielle Unterstützung geboten wird», sagt Marco Demarmels, Vorstandsmitglied der Pistolenschützen Kloten und Gemeinderat von Nürensdorf.

Neue Turnhalle wegen Platzmangel

Anfangs 2016 wurde bekannt gegeben, dass die Turnhalle und somit auch die seit 1974 genutzte Schiessanlage zu Gunsten einer neuen, grösseren Halle abgerissen werden. Der Umbau der Turnhalle des Schulhauses Feld in Kloten ist notwendig, weil die Schule über zu wenig Hallenkapazität verfügt. Seit Jahren können nicht alle Schul- und Kindergartenklassen die vorgeschriebenen drei Turnstunden pro Woche vor Ort durchführen. Sie müssen die Lektionen im Freien oder in anderen Hallen abhalten. Deshalb wird die Einfachturnhalle durch eine um ein Geschoss abgesenkte Zweifachturnhalle ersetzt. Die Schiessanlage, die darunter lag, musste weichen.

Zusammen mit einem Architekten begann der Verein die Planung einer neuen Schiessanlange, vernachlässigte dies dann aber wieder. Nach dem Abriss im Sommer 2017 nahm Marco Demarmels das Projekt wieder auf. «Die Mitteilung über den Abriss kam abrupt. Gleichzeitig bestand eine gewisse Erwartung im Verein, dass die Stadt automatisch einen Ersatz bereitstellen würde. So standen wir Ende Sommer ohne 10-Meter Schiessanlage da», sagt Demarmels.

Die Pistolenschützen hatten mit der Stadt Kloten einen Nutzungsvertrag und mussten für die Halle keine Mietkosten bezahlen. Vielleicht geriet die Anlage deshalb bei der Planung der neuen Turnhalle etwas in Vergessenheit und konnte nicht rechtzeitig ersetzt werden.

Ersatz in Schwamendingen gefunden

Dem Verein war es aber wichtig, das Luftpistolenschiessen über 10 Meter weiterhin anbieten zu können. Denn die Disziplin sei sowohl ein gutes Grundtraining für Neueinsteiger, als auch für geübte Schützen sehr geeignet und zudem eine olympische Sportart.

Als Übergangslösung trainieren die rund 30 Aktiven 10-Meter Pistolenschützen während der Saison seit Anfangs Oktober bis Ende März auf dem Schiessplatz Probstei in Schwamendingen. Dieser ist neben der Schiessanlage Luckhausen in Illnau, deren 10-Meter Anlage bereits ohne die Schützen aus Kloten überbelegt ist, die nächst gelegene Trainingsmöglichkeit. Jedoch kann der Verein auf dem Schiessplatz Probstei nicht sein bisheriges Programm durchziehen, da er nur zu Gast ist. Ein paar seiner Anlässe fallen demnach weg und somit auch eine Einnahmequelle.

Wegen des Abbruchs der Halle, verlor der Verein auch einige Mitglieder. Vor allem guten Schützen fehlte die Trainingsmöglichkeit, um ihr Niveau zu halten oder zu erhöhen. Wegen den Austritten leide das Image des Vereins und drücke auf die Stimmung, sagt Demarmels. Die Vereinsführung sei damals nicht in der Lage gewesen, zeitgerecht auf die Situation zu reagieren. Nun wolle sie aber eine solide Lösung ausarbeiten.

Marco Demarmels nahm sich der Aufgabe an, mit der Stadt Kloten zu verhandeln und Sponsoren für das Projekt zu suchen. Die Kosten der neuen Halle schätzt er auf rund zwei Millionen Franken. Gut die Hälfte davon versucht er über Sponsoren wie Sport-Toto und von Firmen zu decken. Für die restliche Hälfte hofft er auf die Unterstützung der Stadt Kloten. Diese übernahm bereits beim 1974 erfolgten Bau der ehemaligen Schiessanlage gut 50 Prozent der Kosten.

Positive Signale der Stadt

Vereinzelt führte Demarmels bereits Sondiergespräche mit Mitgliedern des Klotener Stadtrats, die alle positive Signale für das Projekt sendeten. Die Bauabteilung Kloten ist bereit, die Pistolenschützen zu unterstützen und das Projekt zu bewilligen, sofern es finanziell und baurechtlich tragbar ist, wie Roger Isler, Stadtrat Ressort Raum und Umwelt, bestätigt. Isler fügt weiter hinzu: «Wir sind interessiert daran, dem langjährigen und gern gesehenen Verein weiterhin eine Bleibe zu ermöglichen und freuen uns auf ihre Projektidee.»

Zunächst will Marco Demarmels nun die Präsentation über das Projekt fertigstellen und dann bei der Stadt einreichen. Bis die neue Halle steht, was bei einer positiven Baubewilligung rund zwei bis drei Jahre dauern kann, suchen die Pistolenschützen eine provisorische Schiessanlage in Kloten. (Zürcher Unterländer)