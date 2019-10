Pläne für Thurella-Areal nicht genehmigt

Für Robert Hofer, Eigentümer des Thurella-Areals in Eglisau, war die Gemeindeversammlung am Dienstag eine grosse Enttäuschung. So gross, dass er danach noch nicht einmal gegenüber Radio Munot ein paar Fragen beantworten wollte. «Sie müssen mich morgen noch einmal fragen, dann bin ich dazu besser in der Lage», brummte er. Gegenüber dem «Zürcher Unterländer» bestätigte er aber dann doch, dass er sich mehr erhofft hatte von der Abstimmung über den Gestaltungsplan für das Areal. «Sieben Jahre haben wir mit der Gemeinde einen Gestaltungsplan ausgearbeitet, der sämtliche Wünsche der Gemeinde berücksichtigt. Und ich möchte diese Überbauung mit ihren öffentlichen Plätzen, den Kinderhorten und dem Platz für das Gewerbe wirklich umsetzen können. Deshalb ist das Abstimmungsergebnis eine grosse Enttäuschung für mich.»

Dass es spannend werden würde, hatte sich im Vorfeld abgezeichnet. Und am Dienstagabend wurde schon von Anfang an klar, dass Hofers Vision einen schweren Stand haben würde. Rekordverdächtige 388 Stimmberechtigte fanden sich im Mehrzwecksaal der Schule Steinboden ein. Die Versammlung begann um 19.40 Uhr mit gut 10 Minuten Verspätung, weil noch mehr Stühle aufgestellt werden mussten. Kurz nachdem Gemeindepräsident Peter Bär (Fokus Eglisau) die Versammlung eröffnete hatte, gab es weitere Hinweise darauf, dass es Diskussionen geben würde. So wurde Bär etwa gefragt, ob er bestätigen könne, dass sich niemand von den Nicht-Stimmberechtigten – auch nicht der Winterthurer Besitzer des Areals – während der Versammlung zu den Geschäften äussern dürfe. Bär erklärte, dass jemand aus Hofers Team den Gestaltungsplan vorstellen werde, sich die Nicht-Stimmberechtigten ansonsten aber nicht äussern würden. Später liess der Gemeindepräsident dann allerdings noch darüber abstimmen, ob ein weiteres Mitglied aus Hofers Team eine Frage aus dem Publikum beantworten dürfe, was genehmigt wurde.

Verkehrsproblematik gab zu reden

Abgestimmt werden musste über zwei Geschäfte, die aber miteinander verknüpft waren. Um auf dem 60000 Quadratmeter grossen Areal, welches die Thurella AG bis 2010 zum Abfüllen von Getränken genutzt hatte, überhaupt die geplanten 230 Wohnungen bauen zu können, müsste es zuerst umgezont werden. Aus einer Industrie- sollte es in eine Wohn- und Gewerbezone umgewandelt werden. Im zweiten Traktandum sollte dann der neue Gestaltungsplan genehmigt werden.

Viele der Anwesenden standen dem Projekt kritisch gegenüber. Insbesondere die Befürchtung, dass Eglisau bereits in den vergangenen Jahren stark gewachsen sei und durch die neuen Wohnungen nun noch mehr Neuzuzüger dazu kommen würden, wurde mehrfach geäussert. Es wurde angezweifelt, dass sich dies nicht negativ auf die Gemeinde auswirken würde. «Ist es wirklich nachhaltig, sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit anzusiedeln», fasste ein Votant die Skepsis vieler zusammen. Speziell kritisiert wurde, dass die Gemeinde schon heute ein Verkehrsproblem habe und sich dieses mit der neuen Überbauung noch verschärfen könnte. Die Bedenken diesbezüglich liessen sich von Befürwortern – allen voran dem Gemeinderat – nicht ganz ausräumen. Die Äusserung der Behörde, dass das bereits geplante Ampelsystem helfen würde, wurde mit Gelächter quittiert. Auch der Hinweis darauf, die Situation sei analysiert worden und die betroffenen Strassen würden über die benötigten Kapazitäten verfügen, vermochte viele nicht zu überzeugen.

Im Februar wird an der Urne entschieden

Und auch sonst hatte es das Projekt an dem Abend schwer. Nicht nur war es vielen Stimmberechtigten offenbar unwohl bei dem Gedanken, dass die Gemeinde noch schneller wachsen könnte, viele konnten sich auch mit der Vision der Bauherrschaft nicht anfreunden. Als «Rheinbunker» wurde die Überbauung bezeichnet, andere erklärten, irgendwie würde das alles nicht so recht zu Eglisau passen. Wieder andere hegten offenbar den Wunsch, das Gebiet noch nicht zu verbauen, sondern es für spätere Generationen zu reservieren. Wie ein anderer Votant allerdings festhielt, hat diese Überlegung einen Haken: Das Gebiet gehört nämlich nicht der Gemeinde, sondern Robert Hofers Firma, der Lehmann + Bretscher Gruppe.

Das Ergebnis der Abstimmung war schliesslich deutlich. Die Stimmberechtigten lehnten die Umzonung mit 130 Ja- zu 255 Nein-Stimmen, den Gestaltungsplan mit 122 Ja- zu 256 Nein-Stimmen ab. Doch damit ist das Thema noch nicht beendet. Nach der Abstimmung stellte Walter Blösch, Präsident der FDP Eglisau, den Antrag, über die beiden Geschäfter an der Urne abstimmen zu lassen. Die benötigte Unterstützung von einem Drittel der Anwesenden erreichte der Antrag locker.

Die Eglisauerinnen und Eglisauer werden deshalb voraussichtlich am 9. Februar über die nähere Zukunft des Thurella-Areals abstimmen. Das wird nicht nur von Robert Hofer, sondern auch von Gemeindepräsident Peter Bär begrüsst. «Die Gegner des Gestaltungsplans haben auf die Gemeindeversammlung gut mobilisiert. Ich glaube aber, dass die Mehrheit der Eglisauer Bevölkerung den Antrag des Gemeinderats an der Urne unterstützen wird», erklärte er.