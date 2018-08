Platz nehmen in der First Class einer Boeing 777

Ein Pilot und zwei Flight Attendants in Uniform sowie zahlreiche andere Swiss-Angestellte aus verschiedenen Abteilungen warten am Mittwoch vor der Arrival Lounge am Flughafen Kloten. Die Gäste treffen ein; eine Gruppe Leute der Stiftung Pigna mit Sitz in Kloten, die Menschen mit Behinderung Wohnraum und Arbeitsplätze bietet. 19 Pigna-Mitarbeitende und 6 Gruppenleiterinnen und -leiter erhalten ein Namensschild und eine Leuchtweste. Dann geht es los Richtung Zuschauerterrasse, wo alle durch den Security Check müssen.

Dort sorgt die Kontrolle der Handtaschen und Rucksäcke kurzzeitig für Verwirrung, weil sie aufs Band gelegt werden müssen. Schliesslich besteigen alle den Bus, der sie über das Flugfeld zu einer parkierten Boeing 777 fährt.Für diesen Besuchtag hat die Swiss Leute aus den eigenen Reihen rekrutiert. Mediensprecherin Karin Müller sagt: «Auf unseren Aufruf haben sich 130 Personen gemeldet.» Ausgewählt wurden total 15, die in irgend- einer Form bereits mit Menschen mit Behinderung in Berührung gekommen sind.

Flight Attendant Philip Schulz zum Beispiel hat seinen Zivildienst in Deutschland an einer sonderpädagogischen Schule absolviert. «Das war eine sehr schöne Zeit. Und der Anlass heute ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagt er. Mit Stolz erklärt er den Besucherinnen und Besuchern, was die Triple Seven, wie das Flugzeug auch genannt wird, zu bieten hat. Es ist das grösste der Swiss-Flotte mit 340 Sitzplätzen. Ein Triebwerk kostet 30 Millionen Franken. Die Swiss besitzt 10 dieser Flieger, die auf Langstrecken über 12 Stunden unterwegs sind.

In einem der acht First Class Sitze hat es sich Kadri Lani bequem gemacht. Sofort entdeckt er den orangen Plastiksack, in den «seine» Kopfhörer verpackt sind. «Die müssen ganz gut gereinigt werden von all dem Dreck, der dran ist», sagt er. Haare klebten jeweils dran und Zahnpasta und auch Ohrenschmalz. Bei der Besichtigung ist er einer der ersten, der sich für neue Informationen interessiert. Sein Kollege Stefan Erzinger lässt sich von einer Swiss-Begleitperson den Tisch runterklappen. Sibylle Oswald sagt lachend: «Jetzt fehlt nur noch das weisse Tischtuch und ein Glas Champagner.» In diesem Flugzeug gibt es sogar eine Schlafkoje, die über steile Stufen hinter einer versteckten Tür zu erreichen ist. Dieser Schlafplatz ist als Ruhelager für das Cockpit- und Kabinenpersonal reserviert.

Für die Pigna-Mitarbeitenden ist dieser Besuch am Flughafen etwas Besonderes. Doch nicht alle können sich über eine längere Zeit auf die ihnen fremde Umgebung konzentrieren. Gruppenleiterin Britta Fischer weiss, dass für diese Leute das Essen am wichtigsten ist. «Das verbinden sie mit Genuss, daran erinnern sie sich immer.» Ursprünglich hatten sich noch mehr Frauen und Männer für den Ausflug angemeldet. «Aber dann hatten einige keine Lust mehr, andere wollten nicht aufstehen oder waren krank», sagt Britta Fischer. «Und es gab einige, die heute lieber arbeiten, als hier dabei zu sein.» Ihre Kollegin Kathrin Merz ergänzt: «Für unsere Leute ist Routine sehr wichtig. Alles, was davon abweicht, ist für sie eine Herausforderung.»

Wer dabei ist, hat den Plausch. Regula Hürlimann sitzt im Cockpit und lässt sich von Pilot Oliver Montani die Einrichtung erklären. Sie darf selber an einem Schalter drehen, der an der Decke montiert ist. «Rutschen Sie etwas mehr nach links und schauen sie aus dem Fenster», rät Montani. Fasziniert verfolgt Regula Hürlimann den Start eines Flugzeugs, das direkt vor der Nase der Boeing abhebt.

Im hinteren Teil bleiben die 260 Sitze der Economy Class leer. Im Vergleich zu jenen in der First und Business Class scheinen diese etwas gar eng. Mehr Aufmerksamkeit erhält die Bordküche. Doch es riecht nicht nach Essen, und es stehen keine gefüllten Trolleys bereit.

Draussen bewundern einige die Dimensionen des riesigen Fliegers. Ein noch grösseres Zivilflugzeug ist nur der Airbus A380, der jedoch nicht zur Swiss-Flotte gehört. Besonders spannend wird es, als ein vergleichsweise kleines Zugfahrzeug die Boeing anstösst, eine Kurve fährt und sie dann zum Startplatz bringt. Später am Tag hebt sie ab Richtung Chicago.

Die Besuchsgruppe steigt wieder in den Bus, der quer über das Flugfeld fährt und erst am Pistenkreuz hält. So nahe wie von diesem Standort aus, sieht man die startenden und landenen Flugzeuge sonst nie. Eines nach dem anderen donnert vorbei und steigt genau im Blickfeld der Zuschauer vom Rollfeld auf. Die Heckflossen sind mit den unterschiedlichsten Symbolen ge-kennzeichnet. Als eine Maschine mit dem Schweizerkreuz vorbeizieht, erkennen das die Anwesenden sofort und freuen sich, etwas Bekanntes entdeckt zu haben.

Sie identifizieren sich stark mit ihrer Arbeitgeberin, die seit ihrer Gründung mit der Stiftung Pigna zusammenarbeitet. 2017 haben die Mitarbeitenden fast 1 Million Kopfhörer, die in den Flugzeugen gebraucht werden, gereinigt und verpackt. Zudem kümmern sich die Pigna-Mitarbeitenden auch um die Reinigung der Ruheräume für die Mitglieder der Besatzung im Operation Center.

Zum Abschluss des Rundgangs sind alle zu einem reichhaltigen Apéro eingeladen, auf den sie sich sehr gefreut haben. Nach dieser Pause geht es weiter zur Werkstatt der Stiftung Pigna, wo sich die Mitarbeitenden bestens auskennen uns sich wohl fühlen.

(Zürcher Unterländer)