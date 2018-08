Playstation-Duelle in sieben Gemeinden

Töggelikasten und Ping-Pong-Tisch sind bei den Jugendlichen heutzutage längst nur noch zweite Wahl. Sie messen sich viel lieber am Computer oder an Konsolen wie Playstation oder Xbox. Die James Jugendstudie aus dem Jahr 2016 bestätigt, dass bei den Jugendlichen nebst Social Media auch Computerspiele sehr beliebt sind. Von den 12- bis 19-Jährigen gamen 19 Prozent täglich und 20 Prozent mehrmals pro Woche.Diese Entwicklung wurde auch in den Glattaler Jugendhäusern beobachtet. Daraus entstand nun die Idee für ein regionales Fifa-Turnier. Im Rahmen des «Fifa18 glow Cup» treten Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden gegeneinander an. In Wallisellen, Opfikon, Dübendorf, Wangen-Brüttisellen, Dietlikon, Rümlang und Bassersdorf findet je ein Qualifikationsturnier statt. Jeweils die besten zwei Spieler sichern sich einen Startplatz am Final an der Züspa. Dieses findet am Sonntag, 7. Oktober statt. Zu gewinnen gibt es einerseits Medaillen, die erstplatzierten drei Spieler erhalten zudem einen Wanderpokal.

Gamen in der Badi

Das erste Qualifikationsturnier wurde am Mittwoch im Freibad Bruggwiesen in Opfikon ausgetragen. 15 Jugendliche meldeten sich an. Vanessa Zulliger Jugendarbeiterin bei der Stadt Opfikon sagt: «Die Teilnehmer müssen zwischen 12 und 18 Jahre alt sein und in der Gemeinde, wo das Turnier stattfindet, wohnen.»

Die 15 Spieler wurden in drei Vierer- und eine Dreiergruppe aufgeteilt. Die zwei Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die KO-Phase. Die Jugendlichen durften vor jedem Spiel neu entscheiden mit welchem Team sie antreten wollen. Valmin spielte immer mit dem gleichen Team, Barcelona. «Ich bin Barca-Fan. Mein Lieblingsspieler ist Lionel Messi», sagt der 14-Jährige. Er spielt einmal in der Woche Fifa18, meist zusammen mit Kollegen. Die Konkurrenz am «Fifa18 glow Cup» ist aber gross. «Das erste Spiele habe ich leider schon verloren», erzählt er.

Ähnlich erging es dem 12-Jährigen Vajih. Er verlor zum Auftakt mit Real Madrid, das in den letzten Jahren eigentlich erfolgsverwöhnt war. «Ich spiele mit Real weil Cristiano Ronaldo dort spielt.» Der Portugiese hat aber inzwischen nach Italien zu Juventus Turin gewechselt. «Wenn Fifa19 erscheint spiele ich dann mit Juve, oder vielleicht Barcelona.»

Die nächsten Turniere:

Freitag, 24. August, Dietlikon, Gemeindehaus; Samstag, 1. September, Bassersdorf, Dorffest; Sonntag, 2. September, Rümlang, Gemeindehaus; Freitag, 14. September, Wangen-Brüttisellen, Gemeindesaal; Samstag, 22. September, Dübendorf, Gemeindehaus; Samstag, 29. September, Wallisellen, Dorffest. Die Teilnahme ist kostenlos. (Zürcher Unterländer)