Politiker fordern Cargo- statt Kasernenbetrieb

Die Klotener Kaserne liegt höchst attraktiv. War der Truppenstandort um 1911 weit ausserhalb des damaligen Bauerndorfes gebaut worden, liegt die Kaserne heute verkehrstechnisch ziemlich zentral mitten im Siedlungsgebiet und grenzt vor allem direkt an den Flughafen. Diese gute Lage hat nun auch das Interesse anderer potenzieller Nutzer geweckt.

Nach früheren Landabtretungen für den Flughafenbau könnte dem Militär in Kloten in Zukunft gar die Verdrängung vom angestammten Standort drohen. Geht es nach SVP-Gemeinderat Silvan Eberhard, so sollte die Armee ihre Kaserne nämlich räumen und das über 135000 Quadratmeter grosse Areal (Grösse von rund 19 Fussballfelder) für Logistikunternehmen räumen, die ihre Luftfrachtgeschäfte für den weltweiten Handel idealerweise von diesem zentralen und verkehrsgünstigen Ort aus abwickeln sollten.

Eberhard ist Fraktionspräsident der grössten Partei im Klotener Stadtparlament und hat zusammen mit sieben Ratskollegen aus FDP und SVP einen Vorstoss zur Umnutzung der Kaserne eingereicht. Er sei im Fall kein Armeegegner, betont er im Text seiner Motion. Aber die bürgerlichen Motionäre sehen für die Kaserne eine neue Zukunft. «Insbesondere sollen dort Logistik, Gewerbe und Industrie im Zusammenhang mit dem Flughafen angesiedelt werden», verlangt ihr Vorstoss.

Der Flughafen schlage jährlich Hunderttausende von Tonnen Luftfracht und -post um. Um die Transporte hierfür zu bündeln oder die Fracht zwischenzeitlich zu lagern brauche es neue Logistikflächen, heisst es im Motionstext. «Je näher diese am Flughafen sind, umso mehr können die Transporte optimiert und Lastwagenfahrten reduziert werden.» Heute fahren manche Logistiker und Caterer vom Industriegebiet Steinacker ständig quer durch Kloten, um ihre Lieferungen auf die jeweiligen Flüge zu bringen.

Für Stapi ein «Schlüsselareal»

Dass ein Interesse an einem möglichst optimal erschlossenen Standort da ist, bestätigt Beat Leu, Geschäftsführer der Logistikfirma ATS, die sich im besagten Steinackergebiet angesiedelt hat. Das Areal der Kaserne Kloten würde sich wohl ideal als Logistikumschlagplatz eignen, schätzt er. Entscheidend sei allerdings wie teuer der Boden zu haben sei. Die Transportbranche befindet sich schliesslich unter enormem Preisdruck, gibt er zu bedenken. Am heutigen Standort von ATS im Industriegebiet könnte sich ein neuer Zielkonflikt anbahnen, so nennt es Eberhard in seiner Motion. Dann nämlich, wenn man gemäss neuster Absichten der Stadtregierung dort – zwischen Kloten und Bassersdorf – neue Mischzonen schaffe, wo nebst Industrie und Gewerbe auch eine Wohnnutzung zugelassen wäre. Betriebslärm könnte da zum Problem werden, was letztlich gewisse heute dort ansässige Firmen verdrängen könnte.

An der Parlamentsversammlung im November 2019 wurde der Vorstoss überwiesen. Somit ist die Stadtregierung Klotens nun verpflichtet, sich für die Umnutzung des heutigen Kasernenareals einzusetzen. Stadtpräsident René Huber (SVP), betont, dass der Stadtrat noch keine offizielle Antwort verfasst habe hierzu. Er verrät dennoch: «Die Idee ist super, aber die Umsetzung liegt nicht in unseren Händen.» Das Kasernenareal sei zweifellos ein «Schlüsselareal» für Kloten. Er habe deswegen auch schon mit dem Militär gesprochen. Aber kurzfristig sei nicht damit zu rechnen, dass die Armee ihr Land abtreten werde, sagt Huber.

Armee setzt weiter auf Kloten

Zwar gibts das Flughafenregiment seit 2003 nicht mehr. Diese spezielle Organisationseinheit innerhalb der Armee war einst auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach stationiert. Aber auch so wird das weitläufige Areal zwischen Hauptstrasse und Autobahn im vergleich zu anderen Militärstandorten in der Schweiz bis heute rege genutzt. In der Kaserne Kloten trifft man das ganze Jahr über vor allem Funker und Richtstrahlübermittler an. Und es gibt dort ebenfalls einen Militärpolizeiposten sowie eine Aussenstelle des bundeseigenen Rüstungsbetriebs Ruag. In Kloten finden Rekrutenschulen, Wiederholungskurse und Weiterbildungen für Offiziere statt.

Eine Anfrage an die Armee zu den Umnutzungsgelüsten der Klotener Politiker blieb bislang unbeantwortet. Ein baldiger Abzug ist jedoch nicht in Sicht. Eben erst hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2019 die erste Serie von Objektblättern verabschiedet. Diese Serie legt die weitere Nutzung von elf militärischen Standorten fest, dazu gehört auch der grosse Waffenplatz im Zürcher Unterland. Einzig für Pistenausbauten des Flughafens will man in den nächsten Jahren Land abtreten. Das Objektblatt für Kloten ist für die Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden verbindlich.