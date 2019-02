Polizei braucht mehr Platz

Die Räumlichkeiten des Kantonspolizeipostens in Embrach sind suboptimal. Einerseits stossen die derzeit sechs Polizistinnen und Polizisten vom Platz her an Kapazitätsgrenzen. Anderseits ist die Lage an der Stationsstrasse 105 zwar nahe beim Bahnhof, aber weit weg vom Dorfzentrum.

Deshalb ist die Polizei auf der Suche nach neuen Räumen. Doch diese gestaltet sich schwierig. Mindestens 18 Objekte haben die Zuständigen gemäss Informationen des ZU unterdessen bereits besichtigt – ohne fündig zu werden. «Für einen Polizeiposten müssen die Räume besondere Anforderungen erfüllen», erklärt Rebecca Tilen vom Mediendienst. Zum Beispiel braucht es sichere Zellen, um Festgenommene vorübergehend unterzubringen, Arbeits- und Aufenthaltsräume für die Polizisten, einen Schalterbereich sowie eine Tiefgarage für die Dienstfahrzeuge, damit sie sicher vor Vandalen und Einbrechern sind. Zudem sollten Kundenparkplätze zur Verfügung stehen.

Zuerst prüfe man stets, ob der Kanton geeignete Räume zur Verfügung habe, sagt Tilen. Falls nicht, sieht sich die Kantonspolizei nach Mietobjekten um. «Neben der Infrastruktur muss auch der Preis stimmen.»

Raumknappheit im ganzen Kanton

Wegen des stetigen Bevölkerungswachstums im ganzen Kanton benötigt die Polizei immer mehr Ressourcen, um ihre sicherheits-, verkehrs- und kriminalpolizeilichen Aufgaben wahrzunehmen. In der Region Unterland sollte der Erweiterungsbau in Opfikon-Glattbrugg, der am kommenden Samstag eröffnet wird, etwas Entlastung bringen. Dort war dank Entgegenkommen des Liegenschaftsbesitzers ein Ausbau möglich.

Asylzentrum erfordert mehr Ressourcen

In Embrach kommen zu den üblichen polizeilichen Aufgaben jene im Zusammenhang mit dem Bundesasylzentrum dazu. Gemeinsam mit den Polizisten der umliegenden Gemeinden müssen diejenigen aus Embrach zum Beispiel Ausschaffungen von Asylbewerbern vollziehen.

Die Zusammenarbeit mit den Betreuern des Bundesasylzentrums laufe absolut reibungslos, erfordere aber einiges an Zeit- und Personalaufwand, sagt Tilen. Ob in nächster Zeit eine Aufstockung des Personalbestands in Embrach geplant ist, will die Kantonspolizei aber nicht mitteilen. (Zürcher Unterländer)