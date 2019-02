Polizei untersucht möglichen Giftköder

Seit dem 30. Januar mahnen Hundebesitzer, die im Raum Bülach und Umgebung Gassi gehen, auf Facebook zur Vorsicht. An jenem Mittwoch vor rund drei Wochen nämlich lieferte eine Hundehalterin ihre dreijährige Spitzmischlingsdame Brici ins Tierspital Zürich ein, wie die «Unterland Zeitung» berichtete. Die Bachenbülacherin tat dies, als ihre Hündin nach einem Spaziergang auf dem Eschenmosen Anzeichen einer Vergiftung zeigte. Das Tier hat den Vorfall überlebt, doch bis heute ist nicht klar, ob Brici Opfer eines von einem Hundehasser ausgelegten Giftköders geworden ist oder nicht. Die Polizei untersucht den Fall derzeit.

Die Hundebesitzer im Raum Bülach sind seitdem alarmiert. Auf Facebook sorgten diese Woche ein Dutzend Wienerli, die bei der Autobahnbrücke in Winkel gefunden worden waren, für Verwirrung. Dass es sich dabei um Giftköder handelte, konnte im Nachhinein allerdings nicht bestätigt werden. Für noch mehr Aufruhr sorgte hingegen ein Video, welches in der Gruppe «Giftköder-Alarm» gepostet worden war. Darauf ist ein Cervelat zu sehen, der mit einer bläulichen Substanz angereichert worden ist. Gefunden worden sein soll die Wurst in der Nähe der Solistrasse in Bülach.

Vergiftung ist kein Kavaliersdelikt

Der Cervelat wird derzeit vom Forensischen Institut untersucht, vor Montag ist allerdings kein Ergebnis zu erwarten. Die Polizei nehme die Hinweise aber ernst, die Ermittlungen liefen, erklärt Polizeisprecherin Rebecca Tilen. «Wir empfehlen den Hundehaltern, vorsichtig zu sein und ihre Hunde nur kontrolliert laufen zu lassen», fügt sie hinzu. Sie betont aber auch, dass es derzeit noch nicht bestätigt sei, dass überhaupt eine Gefahr durch Giftkörder für die Hunde ausgehe.

Sollte die Polizei zum Schluss kommen, dass tatsächlich ein Hundehasser mit für die Vierbeiner tödlichen Leckerlis sein Unwesen treibt, droht ihm bei seiner Erfassung eine hohe Strafe. «Die Person müsste sich wegen mutwilliger oder versuchter qualvoller Tötung eines Hundes mit einer giftigen Substanz vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten», so Tilen. «Es handelt sich dabei um ein Vergehen, welches mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet wird.»

Zu letzterem kommt es indes in der Schweiz höchst selten. So kann das Gericht das Urteil etwa mildern, wenn das Tier nicht verstorben ist, was zum Glück oft vorkommt. Im Jahr 2012 zum Beispiel wurde für die vorsätzliche Misshandlung von Tieren in der Schweiz nicht eine einzige Freiheitsstrafe ausgesprochen.

«Die Person müsste sich wegen mutwilliger oder versuchter qualvoller Tötung eines Hundes mit einer giftigen Substanz vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten.»Rebecca Tilen, Kapo Zürich

Von der milden Rechtsprechung profitierte etwa eine Frau, die mehrere Nachbarshunde mit Wienerli töten wollte, in denen Rattengift versteckt war. Zwar frass einer der Hunde tatsächlich einen solchen Köder, starb jedoch nicht daran. Die Frau wurde deshalb zu einer Strafe von 7200 Franken verurteilt, allerdings nur bedingt.

Ebenfalls glimpflich davon kam ein Mann, welcher versucht hatte einen Welpen zu töten, indem er ihn in einen Rucksack stecke und diesen dann mehrmals gegen Wände und Boden schlug. Er wurde zu 240 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt – ebenfalls bedingt.

Fälle, in denen nachgewiesen werden konnte, dass Hunde vergiftet wurden, gibt es nur selten. In der Schweiz sind seit 2005 weniger als 50 bekannt. Allerdings ist die Zahl trügerisch. Denn in der Statistik werden nur diejenigen Fälle erfasst, in welchen ein Tierarzt eine Vergiftung registriert hat. Eine solche Untersuchung muss aber vom Hundebesitzer angefordert werden – was nur selten geschieht.

(Zürcher Unterländer)