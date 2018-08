Polizeikontrollen im Bezirk Bülach

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit den Kommunalpolizeien der Gemeinden Kloten und Opfikon am Dienstagnachmittag und -abend an verschiedenen Orten im Bezirk Bülach kriminal- und verkehrspolizeiliche Kontrollen durchgeführt.

Während mehreren Stunden wurden über 80 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Mann musste wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz verhaftet und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt werden.

Ein Automobilist lenkte sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wird ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft eröffnet. Sein Führerausweis wurde auf der Stelle eingezogen.

Kleinere technische Mängel

In 21 Fällen ahndeten die Polizisten Übertretungstatbestände mit Ordnungsbussen.

Bei zwölf Fahrzeugen stellten die Kontrollierenden kleinere technische Mängel fest. Diese wurden mit Beanstandungsrapporten erledigt.

Im Zuge dieser Kontrolle überprüften die Polizisten überdies in der Stadt Kloten sieben Restaurants und Imbissstände wegen Schwarzarbeit. Dabei sei es zu keinen Beanstandungen gekommen, heisst es in der Mitteilung weiter. (mcp)