Populär durch Partys und Pizza

Gute Stimmung, gute Küche, gute Bedienung – das schätzen Gäste. Mit diesem Ziel vor Augen hat Shoresh Babel das Hotel zur Au am 1. September 2018 eröffnet. Seither hat der 39-Jährige das Angebot stetig ausgebaut. Zunächst galt es, gute Köche zu gewinnen und mit dem Servicepersonal und den Aushilfen ein eingespieltes Team zu bilden, wie Babel rückblickend sagt. «Das ist bedeutend schwieriger, als man annehmen würde.» Umso mehr freut es den Hotelier, nun ein wirklich gutes Team beisammen zu haben: »Es herrscht eine Kultur des gegenseitigen Respekts, was zur familiären Stimmung im Haus beiträgt.»

Italienische Gerichte

Vier Köche halten den Herd in Schwung. Besonders seit der Chefkoch Willy Merkli das Zepter in der Küche übernommen hat, gebe es viel positives Echo fürs Restaurant, sagt Babel. Auf der Speisekarte finden sich neben einer langen Liste von Pizze, Paste und Risotti auch eine grosse Auswahl an Fisch- und Fleischgerichten, verschiedenen Salaten, Hamburgern, Kindermenüs und als Spezialität den «heissen Stein». Seit ein Koch aus Südostasien in der Dälliker Küche angefangen hat, ist die Speisekarte zudem um vier asiatische Gerichte gewachsen.

Das Restaurant ist während sieben Tagen die Woche geöffnet. Einen Wirtesonntag oder Ruhetag kennt das «Zur Au» nicht. Von Montag bis Freitag ist das Restaurant ab 6 Uhr geöffnet, Samstags und Sonntags ab 9 Uhr. Dann steht für die Hotelgäste das Frühstücksbüffet bereit, im Restaurant gibts Kaffee und Zmorge. Nachts ist um 1 Uhr Schluss.

Brunch mit Musik

Besonders stolz ist Babel auf die Veranstaltungen in seinem Haus. Die Anlässe organisiert der Otelfinger Daniel Fontana. Am Ostersonntag gibts einen Brunch mit Musigstubete, im Mai eine Muttertagsmusik über Mittag. Im Juni steht ein Sommernachtsabend mit den Altbergmusikanten auf dem Programm. Und im Herbst wieder das Oktoberfest. Themenpartys finden auch regelmässig in der Bar statt, die einst als Malibou-Bar weit übers Furttal hinaus bekannt war. «Wir hoffen, dass mit den Anlässen ein fixer Treffpunkt entsteht.»

Pizza-Kurrier aufgebaut

«Es steckt unglaublich viel Arbeit hinter dem Betrieb», sagt Babel, der selber im Haus wohnt. Kein Wunder, versucht er doch gleich auf verschiedenen Schienen, seinen Betrieb zum Erfolg zu führen. So hat er einen Kurierdienst ins Leben gerufen, der fast alle Gerichte aus der Speisekarte ausliefert. Neu kann man auch unter pizza-au-daellikon.ch die Bestellung online aufgeben. Noch wirft der Pizzakurier aber keinen Gewinn ab, wie Babel sagt. «Es steckt sehr viel Arbeit hinter dem Aufbau des Pizzakuriers.» Geld lasse sich damit kaum verdienen. «Ich bin froh, wenn die Kosten gedeckt sind», hält er fest. Doch mit der Auslieferung von Speisen könne er sein Restaurant einem grösseren Publikum bekannt machen, der Kurierdienst sei so gesehen eine gute Sache.

Neben Restaurant, Events und Kurrier bietet das 3-Sterne-Hotel 16 Zimmer: Einzel-, Doppel- und Familienzimmer mit vier oder fünf Betten. Doch wer sind die Gäste, die ein Hotelzimmer in Dällikon buchen, das weder mit Touristenattraktionen noch mit einer raschen Verbindung nach Zürich punkten kann? Laut Babel sind es oftmals Geschäftsleute, die eine Firma im Furttal besuchen oder dort für eine gewisse Zeit beschäftigt sind. Baufachleute etwa oder Handwerker auf Montage. Manchmal auch Teilnehmende von Konferenzen im Regensdorfer Hotel Mövenpick.

«Die Zimmer sind halt günstiger bei uns», gibt Babel zu bedenken. Auch Touristen aus der ganzen Welt würden bei ihm anklopfen, seit das Hotel über Plattformen wie booking.com buchbar ist. Mit den Buchungen sei er zufrieden: Von April bis Ende November betrage die Auslastung 80 bis 90 Prozent. Die frisch renovierten Zimmer kosten, als Beispiel ein Doppelzimmer mit Frühstück, zwischen 100 und 190 Franken.

Restaurant zur Au, Regensdorferstrasse 3, Dällikon. Samstag, 29. Februar, 20 bis 2 Uhr, Fasnachtsparty. Sonntag, 10. Mai, Muttertagsmusik. Sonntag, 12. April, Osterbrunch und Stubete. www.au-daellikon.ch