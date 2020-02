Post Niederweningen zieht in den Volg

Die Niederweninger Post zieht um: Ab Montag, 30. März, wird das Postangebot neu im Volg an der Alten Poststrasse verfügbar sein. Kundinnen und Kunden können weiterhin Briefe und Pakete versenden und empfangen sowie Rechnungen bezahlen. Auch kann man mit der PostFinance Card bis zu 500 Franken Bargeld beziehen.

Die bisherige Postfiliale ist noch heute geöffnet, am Samstag bleibt sie wegen des Umzugs aber geschlossen. Nach der Öffnung wird die Post zwei Informationsanlässe am 2. März und am 6. März in der alten Postfiliale am Sägeweg 2 organisieren. An diesen können sich Interessierte über das Angebot des neuen Poststandorts im Volg informieren.

Die Auslagerung des Postangebots und damit die Schliessung der alten Filiale folgt langen Verhandlungen zwischen dem Gemeinderat von Niederweningen und der Post AG. Vergeblich hatte man sich in Niederweningen gegen die Schliessung gewehrt, Gemeindepräsidentin Andrea Weber kritisierte den Entscheid der Post und bemängelte das dadurch reduzierte Angebot. Die Post hingegen vertritt die Stellung, dass die längeren Öffnungszeiten kundenfreundlicher sind.

Zweite Schliessung im Unterland

Niederweningen ist kein Einzelfall. im Frühling 2017 hatte die Post angekündigt, mehrere Postfilialen im Kanton Zürich zu überprüfen. Neben Niederweningen wurden auch die Filialen in Otelfingen und Nürensdorf als «zu überprüfen» deklariert. Mit Otelfingen ist die Post weiterhin im Gespräch und sucht nach einer Lösung. In Nürensdorf sind seit einem Jahr die Postdienstleistungen in einer Volg-Filiale erhältlich. Alle weiteren Filialen in den Bezirken Bülach und Dielsdorf sind bis Ende 2020 garantiert. «Grundsätzlich bestehen heute keine Pläne, das Netz nach 2020 systematisch weiter zu verändern», sagt Post-Mediensprecher Markus Werner auf Anfrage.

Die Post beantwortet in der heutigen Filiale am Sägeweg 2 an folgenden Terminen Fragen zum neuen Postangebot:

Montag, 2. März. 8 bis 10.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr. Freitag, 6. März. 9 bis 11.30 Uhr und 15.30 bis 18.00 Uhr.