Postauto AG gibt Corona-Weisung raus

Billetkontrolleure und Chauffeure gehören zu jenen Berufsgruppen, die praktisch den ganzen Tag in Kundenkontakt stehen und während einer Epidemie besonders gefährdet wären. Nun handelt die Postauto AG, die ausser in den Zügen und in der Stadt Zürich im gesamten Kanton die Billetkontrollen vornimmt.

Ab sofort gilt für das Personal die Weisung, den Swisspass oder elektronische Geräte von Passagieren nicht mehr in die eigenen Hände zu nehmen. Ausnahmen bleiben Fälle, bei denen das Personal haptisch überprüfen will, ob ein Ausweis echt ist oder nicht.

Die neue Regel wurde gestern intern kommuniziert.

Appell an Passagiere

Laut der Postauto-Medienstelle ist es schon heute in den meisten Fällen nicht nötig, den Swisspass in die Hand zu nehmen, da er ja bloss mit dem Gerät gescannt werden muss. Allerdings gebe es noch immer viele Passagiere, die das Kärtchen den Kontrolleuren von sich aus in die Hand drücken. Die Weisung kann also auch als Appell an die Passagiere verstanden werden.

Offenbar gelten ähnliche neue Regeln auch bei den SBB und bei den stadtzürcher Verkehrsbetrieben, dies konnte dieser Zeitung jedoch noch nicht bestätigt werden.