Praktikantin filmt demente Patientin

Der Vorfall ereignete sich letzten Herbst an einem Standort der Integrierten Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland (IPW). Eine dort als Praktikantin angestellte 20-Jährige filmte mit dem Smartphone heimlich eine schwer demente Geschädigte beim Stuhlgang. Wie aus dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hervorgeht, verschickte die Praktikantin das Video danach via Whatsapp an einen Bekannten.

«Das macht uns tief betroffen», sagt Urs Hepp, Ärztlicher Direktor der IPW. «Für uns hat die Wahrung des Patientenschutzes oberste Prioriät.» Ein solcher Verstoss habe eine fristlose Kündigung zur Folge. Mit der betreffenden Frau sei das Angestelltenverhältnis allerdings bereits beendet gewesen, als man Kenntnis von ihrem Fehlverhalten erhielt, sagt Hepp. Die Institution informierte die Angehörigen des Opfers, die anschliessend Strafanzeige einreichten.

Bedingte Geldstrafe

Die Staatsanwaltschaft hat die Täterin nun für schuldig erklärt wegen Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Die Geldstrafe in Höhe von 1800 Franken gilt nur bedingt, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Bezahlen muss die Ausländerin mit B-Aufenthaltsbewilligung allerdings eine Busse von 300 Franken sowie die Verfahrenskosten in Höhe von 800 Franken.

«Das macht uns tief betroffen.» Urs Hepp, Ärztlicher Direktor der IPW

Eine Angehörige des Opfers hält das Urteil für zu milde: «Ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann. Solche Dinge müssen härter bestraft werden, mit der heutigen Technologie wird es immer mehr solche Fälle geben.» Beim Empfänger des Videos handelt es sich ebenfalls um einen damaligen Angestellten der IPW. Weil er zum Tatzeitpunkt minderjährig war, führt das Verfahren gegen ihn die Jugendanwaltschaft.

Laut IPW-Direktor Urs Hepp ist der vorliegende Verstoss ein «absoluter Einzelfall» in der Geschichte der IPW, ihm sei kein ähnlicher Fall bekannt. Die internen Regeln verbieten demnach jegliche Nutzung von Handys während der Arbeitszeit, gerade Praktikantinnen und Praktikanten würden explizit darauf hingewiesen. (red)