Primarschule darf planen und hat nun ein Budget

Fast wäre das Fiasko komplett gewesen: Nur 28 der insgesamt 48 anwesenden Stimmberechtigten (4,5 Prozent aller Stimmberechtigten) hiessen am vergangenen Mittwochabend nach einiger Diskussion den Voranschlag 2018 gut. Damit wurde auch eine Erhöhung des Steuerfusses um 7 Punkte auf 54 Prozent bewilligt. Der Gesamtsteuerfuss beläuft sich in Weiach nun auf 91 Prozent, 3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Dass der Gesamtsteuerfuss trotz Erhöhung des Primarschulanteils niedriger ist als bisher, ist darauf zurückzuführen, dass die Politische Gemeinde ihren Anteil an der November-Gemeindeversammlung um ganze 10 Prozentpunkte gesenkt hatte.

Budget angepasst

Am 30. November des vergangenen Jahres war das Primarschulbudget noch klar abgelehnt worden, nachdem die Rechnungsprüfungskommission der Schulpflege vorgeworfen hatte, ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Am vergangenen Mittwochabend präsentierte die Schulpflege nun ein bereinigtes Budget. Die damals als Kompetenzüberschreitung bemängelten Teile waren nun aus dem Voranschlag herausgelöst und als eigenständige Traktanden der Versammlung vorgelegt worden.

Zudem hatte die Behörde das Budget angepasst. So wurde etwa die Beschaffung von Tischen und Stühlen für zwei Schulzimmer von der Investitionsrechnung in die laufende Rechnung verschoben. Auch wurden diverse Ausgaben gestrichen.

Ja zu Planungskredit

Als erstes Geschäft hiess die Versammlung mit 41 Ja-Stimmen einen Kredit von 250 000 Franken für die Planung von zusätzlichem Schulraum gut. Durch die extrem starke Wohnbautätigkeit und der entsprechenden Einwohnerzunahme sei der Schulraum in der Anlage Hofwies sehr knapp geworden, erklärte Liegenschaftsvorstand Guido Moll. In den vergangenen sechs Jahren sei die Schülerzahl von 48 auf rund 200 gestiegen.

Die Analyse habe ergeben, dass die Schule Weiach künftig mit acht Klassen und bis zu drei Kindergärten geführt werden müsse. Vorgesehen ist, den zusätzlichen Schulraum auf Anfang Schuljahr 2021/2022 in Betrieb zu nehmen, wie Thomas Brocker von der Bauberatungsfirma Landis Bauingenieure und Planer erklärte. Brocker erläuterte auch den Verfahrensablauf und die dabei anfallenden Kosten.

Der Abstimmung über den Kredit ging eine längere Diskussion voraus, in welcher unter anderem auch Fragen nach der Genauigkeit der Bedarfsplanung gestellt wurden. Ein Stück weit sei das Voraussagen der Schülerzahlentwicklung ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Man könne zwar aufgrund des noch vorhandenen Baulands eine Prognose erstellen, doch wisse man nicht, wann genau die Überbauungen realisiert und wieviele Kinder schliesslich in den neu erstellten Gebäuden wohnen werden, erklärte Moll.

Ein Anwesender erkundigte sich, warum man nicht das in Kaiserstuhl leer stehende Schulhaus nutze. Man habe sich entschieden, die benötigten Räumlichkeiten bei der Schulanlage Hofwies zu realisieren, da die Bewirtschaftung zweier Standorte aufwendiger sei, erklärte Moll.

Vier Vorprojekte

Aus vier einzureichenden Vorprojekten sogenannter Gesamtleistungsanbieter – es handelt sich dabei um Teams von Architekten, Planern und Baufachleuten – wird ein Siegerprojekt erkoren. Aus der Gemeindeversammlung kam die Frage, ob die Stimmberechtigten bei der Bestimmung des Siegerprojekts würden mitreden können. Das sei nicht üblich, sagte Brocker. Er empfehle jedoch der Baukommission, bei der öffentlichen Präsentation des Siegerprojekts auch die unterlegenen Projekte zu zeigen.

Die mutmassliche Höhe des Baukredits, der Anfang 2020 den Stimmberechtigten zur Genehmigung vorgelegt werden soll, war an der Versammlung auch ein Thema. Bauberater Brocker wollte sich jedoch nicht auf die Äste hinauslassen, nannte aber eine Spanne von 6 bis 11 Millionen Franken. Gemeindepräsident Stefan Arnold bezweifelte wie schon im November die Finanzierbarkeit des Projekts. Er frage sich, wie die Schulpflege 5 Millionen finanzieren wolle angesichts eines Eigenkapitals von 1 Million.

Stellenpensum erhöht

Diskussionslos genehmigt wurde die Erhöhung des Stellenpensums von 100 auf 200 Prozent für den Unterhalt der Schulliegenschaften . (Zürcher Unterländer)