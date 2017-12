Primarschule hebt Steuerfuss weiter an

Die 58 anwesenden Stimmberechtigten aus Dänikon und Hüttikon (3,5 Prozent) hatten an der Primarschulgemeindeversammlung am Mittwochabend im Schulhaus Rotflue über das Budget 2018 und eine Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte zu befinden. Nachdem Finanzvorstand Marcel Rüegg die Zahlen detailliert vorgestellt und die Fragen aus der Versammlung beantwortet hatte, genehmigte diese das Budget 2018 und den Steuerfuss von 56 Prozent mit 49 Ja- zu 1 Nein-Stimme. Damit beträgt der Gesamtsteuerfuss ohne Kirchen in Dänikon 114 Prozent, in Hüttikon 118 Prozent.

Sonderschulung kostet

Die Primarschulpflege rechnet im Budget 2018 mit einem Aufwand von etwas mehr als 6,3 Millionen Franken und einem Ertrag von knapp 6 Millionen, was ein Minus von rund 368 000 Franken ergibt — dies trotz der Steuererhöhung. Einen Grund für den hohen Aufwand der Primarschulgemeinde sieht die Schulpflege in den überdurchschnittlich vielen Sonderschülern: In Dänikon und Hüttikon haben 25 Kinder einen sogenannten Sonderschulstatus. 16 Sonderschüler werden in den Regelklassen im Rotflue unterrichtet, 9 in externen Sonderschulen.

Bei rund 300 Schülern sind das viele. «Der Kanton rechnet mit 3 bis 4 Prozent, wir sind bei fast 10 Prozent», sagte Rüegg. Das Budget 2018 sieht darum im Bereich Sonderschule einen Mehraufwand von rund 320 000 Franken gegenüber dem Budget 2017 vor. Gestiegen sind vor allem die Kosten für die externe Sonderschulung und der Transport der extern geschulten Kinder.

Den steigenden Kosten im Bereich Sonderschule stellt die Schulpflege Einsparungen in anderen Bereichen gegenüber wie etwa bei den Lehrmitteln, dem Mobiliar, den IT-Geräten, der Weiterbildung und beim Unterhalt der Schulanlage.

Eine Chindsgi-Klasse mehr

Zum hohen Aufwand im Budget 2018 trägt laut Rüegg auch die zusätzliche Kindergartenklasse bei, die auf den Beginn der Schuljahrs 2018/2019 eröffnet werden soll. Der Ausbau des Chindsgi Bifang zum Doppelkindergarten ist bereits genehmigt. Auch die wachsende Schar Primarschüler braucht mehr Schulraum, nur braucht der Schulhausausbau noch die Zustimmung des Stimmvolks. Geplant ist, das Schulhaus Rotflue 2 um zwei Geschosse zu erweitern.

Geht es nach dem Willen der Schulpflege, sollen die neuen Schulzimmmer im Sommer 2019 bezugsbereit sein, wie Schulpflegepräsident Fabiano Marchica sagte. Dass die Bauvorhaben nochmals eine Steuererhöhung nötig machen, ist durchaus möglich. «Die Bautätigkeit wirkt sich noch nicht auf die aktuelle Steuererhöhung aus», sagte Marchica. «Wenn der Bau kommt, könnte es nochmals eine Steuererhöhung geben.» Die Schulgemeinde hat in den letzten Jahren den Steuerfuss bereits mehrmals anheben müssen.

Das zweite Geschäft der Schulgemeindeversammlung betraf den Sonderpädagogischen Schulzweckverband. Die Versammlung sagte Ja zur Statutenrevision und ebenfalls Ja zum dritten Geschäft, zur Baukostenabrechnung für den Ersatz der Bodenbeläge im Kindergarten Rotflue 3.

Stimmrechtsrekurs abgelehnt

Nach der Gemeindeversammlung informierte Marchica über den Stimmrechtsrekurs, der im Nachgang zur Schulgemeindeversammlung vom 5. Oktober beim Bezirksrat Dielsdorf eingegangen war. Der Rekurs richtete sich gegen beide Entscheide der besagten Versammlung, also den Projektierungskredit für die Erweiterung des Schulhauses Rotflue 2 und den Ausführungskredit für die Anpassung des Kindergartens Bifang. Der Bezirksrat hat den Stimmrechtsrekurs abgelehnt, beide Entscheide sind also gültig. (Zürcher Unterländer)