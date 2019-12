Primarschule zieht Schulhausverkauf zurück

Die Primarschulpflege Bachs steht vor einem Scherbenhaufen. Der Verkauf des ehemaligen Schulhauses Tal 6, welcher in Bachs wiederholt für Aufsehen gesorgt hatte, wurde auf erste eingestellt. 96 Stimmberechtigte (22,3 Prozent) erschienen zu der Gemeindeversammlung vom Montag, an der über das Geschäft entschieden werden sollte. Gleich zum Einstieg betonte der Präsident Raphael Kern wiederholt, dass die Primarschulpflege keine Unrechtmässigkeiten geführt hatte.

Hitzige Diskussionen und Anschuldigungen gegen die Primarschule folgten. Diese musste sich immer wieder verteidigen. Es half jedoch alles nichts, nach einer Stunde stand der Entscheid fest: Einem Antrag zum Streichen des Traktandums wurde von der Gemeindeversammlung stattgegeben. Darauf zog die Primarschulpflege das Geschäft freiwillig zurück.

Es hatten sich bereits im Vorfeld Schwierigkeiten für das Geschäft der Primarschulpflege Bachs angekündigt. Die Gemeindeversammlung entschied im Juni, dass das ungenutzte Gebäude verkauft werden soll, um die Rechnung 2019 zu finanzieren. Auf rund 490000 Franken wurde der Marktwert der Liegenschaft geschätzt.

Interessenten abgesagt

Vor der Gemeindeversammlung vom Montag, an der über den definitiven Verkauf entschieden werden sollte, geriet die Primarschule aber wegen ihrer Geschäftsführung in die Kritik. Sie wollte die Liegenschaft nämlich nicht an den Höchstbietenden sondern rund 80000 Franken unter ihrem geschätzten Wert verkaufen. Auch veröffentlichte sie unerlaubt persönliche Daten aller Bieterinnen und Bieter auf ihrer Website. Die Schulpflege entfernte die Unterlagen wieder, nachdem diesbezüglich eine Aufsichtsbeschwerde gegen sie beim Bezirksrat eingereicht wurde (der «ZU» berichtete).

Noch kommt die Schulpflege aber nicht zur Ruhe. Am Samstag folgte eine Strafanzeige. Es sind schwere Anschuldigungen, die gegen sie erhoben werden: neben der Verletzung des Datenschutzgesetzes wird ihr irreführende Verkaufspraktik und ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. So heisst es in der Strafanzeige, man habe sich nicht an die Verkaufsbedingungen des beauftragten Maklers gehalten und damit die restlichen Interessenten getäuscht. In der Ausschreibung der Liegenschaft wurde festgelegt, dass diese in einer Bieterrunde an die meistbietende Partei verkauft wird. Den zwei höchstbietenden Interessenten habe die Schulpflege aber bereits im Oktober abgesagt.

Ob die Strafanzeige ein Nachspiel haben wird und was mit der Liegenschaft jetzt geschieht, steht noch nicht fest. Der Entscheid der Gemeindeversammlung vom Juni ist allerdings weiterhin gültig: Die Primarschulpflege muss einen Käufer für die Liegenschaft finden.