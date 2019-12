Priska Seiler Graf im Gespräch fürs SP-Präsidium

Das Rennen um die Nachfolge des SP-Präsidenten Christian Levrat ist eröffnet. Ex-Juso-Präsident Cédric Wermuth und die Winterthurer Nationalrätin Mattea Meyer haben ihr Duftmarke bereits gesetzt und ihre Kandidatur öffentlich lanciert. Allerdings passt das Duo vom ganz linken Rand des SP-Spektrums längst nicht allen. Und so wird mit Priska Seiler Graf auch eine Unterländerin immer öfter als mögliche Kandidatin genannt. Obschon sich die Klotener SP-Nationalrätin bislang noch zurückhält, spielt sie in dieser wichtigsten parteiinternen Jobbesetzung eine grössere Rolle als ihr selbst zunächst lieb war.

Eigentlich habe sie versucht, sich aus dem Rennen zu nehmen, sagt die Klotenerin auf Anfrage. Doch eine Absage tönt anders. Inzwischen kann sich die 51-Jährige nicht mehr verstecken. «Selbstverständlich ist das nationale Parteipräsidium eine reizvolle Option», sagt sie. Seiler Graf hält sich bedeckt, zeigt aber dennoch deutlich, dass sie nach der Wahl in den Nationalrat vor vier Jahren für einen weiteren grossen Schritt – diesmal winkt die nationale Parteispitze – gut ist.

«Das ist ein sehr interessanter Gedanke»

«Als Co-Präsidentin der SP des Kantons Zürich habe ich gemerkt, dass ich Parteiarbeit gerne mache und sehr spannend finde.» Vor zweieinhalb Jahren hatte die gebürtige Klotenerin die Zürcher SP als Nothelferin übernommen, als der damalige Kantonalpräsident Daniel Frei (ex-Gemeinderat von Niederhasli) nach internen Streitigkeiten entnervt aufgab. Als Leitungsduo zusammen mit Andreas Daurù ist es ihr gelungen, wieder Ruhe in ihre Partei zu bringen.

Auf nationaler Ebene die Partei prägen zu können, sei ein «sehr interessanter Gedanke», erklärt die Unterländerin. In Kloten ist sie noch immer Teil der Stadtregierung (Ressort Sicherheit). Die 51-Jährige ausgebildete Oberstufenlehrerin und diplomierte Ballettpädagogin sass ausserdem während zehn Jahren im Zürcher Kantonsrat und schaffte vor vier Jahren erstmals den Sprung in den Nationalrat, wo sie aktuell Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission ist.

«In Bern angekommen»

«Ich bin nach diesen ersten vier Jahren wirklich in Bern angekommen», sagt sie. Vielleicht habe sie sich etwas vorschnell aus dem Rennen ums Parteipräsidium genommen. «Ich überlege mir die Sache nun nochmals ernsthaft.» Allerdings müsste sich Seiler Graf noch mit dem Promi-Leben in der Öffentlichkeit anfreunden. Das lasse sie derzeit noch etwas zögern. Ein Co-Präsidium sei aber auf jeden Fall eine Option. Die Wahl findet Anfang April in Basel statt.