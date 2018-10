Pro Einwohner gibt es 1230 Franken aus dem Finanztopf

Die Furttal-Hauptstadt gilt wohl nicht gerade als Steuerparadies. Andererseits ist Regensdorf bestimmt auch keine arme Gemeinde – zumindest auf dem Papier nicht: In den Jahren zwischen 2000 und 2017 lag Regensdorfs relative Steuerkraft im Schnitt bei 2744 Franken pro Kopf; das wird im Unterland nur von den flughafennahen Glattaler Gemeinden und von den landläufig als «reich» betitelten üblichen Verdächtigen übertroffen: Neerach, Winkel, Boppelsen oder Nürensdorf.

2017 allerdings sah die Situation für die Regensdorfer dann plötzlich anders aus. Die relative Steuerkraft lag noch bei 2525 Franken – eher tief. «Einmal mehr waren dafür hauptsächlich die juristischen Personen verantwortlich», sagt der Leiter der Finanzabteilung, Marc Weidmann.

Jeder vierte Steuerfranken

Wie viel Steuern eine Firma zahlt hängt zentral mit ihrem Geschäftsgang zusammen. Und in Regensdorf ist der Anteil der juristischen Personen am gesamten Volumen der Gemeindesteuern überdurchschnittlich gross: Er schwankte in den letzten Jahren stets zwischen 20 und 30 Prozent; jeder vierte oder fünfte Steuerfranken kommt also von den Firmen, im einen oder anderen wirtschaftlich erfolgreichen Jahr war es gar jeder dritte Franken. Mit der Baisse von 2017 sank dieser Anteil auf 17,9 Prozent – ein Wert, der letztmals 2001 unterboten wurde.

Noch hinter Höri und Oberglatt

Diese «Steuerschwäche» von 2017 bleibt nicht ohne Folgen für den Regensdorfer Haushalt. Und sie hat auch einen spürbaren Einfluss auf das Budget von 2019, das der Gemeinderat nun zuhanden der Dezemergemeindeversammlung verabschiedet hat. Denn: Die relative Steuerkraft ist massgebend dafür, wie viel Finanzausgleich eine Gemeinde – jeweils zwei Jahre später – ausbezahlt bekommt, aus dem Topf, in den Kanton und steuerpotente Gemeinden einzahlen.

Die Auswirkungen sind drastisch: Hatte Regensdorf etwa für 2017 noch 11,7 Millionen und für 2018 rund 12,8 Millionen erhalten, fliessen fürs Jahr 2019 über 22,7 Millionen Franken an Ausgleich in die Gemeindekasse. Das sind fast 1230 Franken pro Einwohner. Damit wird Regensdorf zwar auch 2019 noch von finanzschwachen Gemeinden wie Oberglatt (rund 2100 Fr./Ew.) oder Höri (1600 Fr./Ew.) im Pro-Kopf-Vergleich übertroffen, aber gegenüber dem Regensdorfer Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017, der bei rund 380 Franken lag, ist es eine Steigerung von mehr als einem Faktor drei.

Dabei muss freilich berücksichtigt werden, dass ein verhältnismässig hoher Anteil der juristischen Personen am Gesamtsteuerertag immer auch zu grossen Schwankungen der Steuerkraft zwischen den einzelnen Jahre führt. So erhielt Regensdorf zum Beispiel fürs Jahr 2014 genau 0 Franken Ressourcenausgleich, nachdem die relative Steuerkraft von 2012 bei

Neuverschuldung eingeplant

Von den aktuellen 22,7 Millionen wird die politische Gemeinde zwar einen Teil direkt an die Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon weiterleiten müssen. Doch auch so verbleiben noch 18,3 Millionen Franken auf der Ertragsseite der Erfolgsrechnung vermerkt. Der Gemeinderat wird der Budgetgemeindeversammlung von Anfang Dezember beantragen, den Steuerfuss bei den aktuellen 95 Prozent zu belassen. Weil auch die Sekundarschulgemeinde keine Veränderung des Steuerfusses beabsichtigt, würde, die Zustimmung der Stimmbürger vorausgesetzt, der Gesamtsteuerfuss bei 118 Prozent verbleiben. Damit schliesst die Entwurfsfassung des Voranschlags der politischen Gemeinde mit einem Plus von 1,6 Millionen Franken ab.

Das Budget sieht weiter vor, dass 2019 ein Cash Flow von 8,3 Millionen Franken erwirtschaftet wird. «Dieser wird zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet», heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats. Gemäss der Investitionsrechnung sind Investitionsvorhaben von insgesamt 19,7 Millionen Franken veranschlagt. Aus diesen Beiden Zahlen ergibt sich die Neuverschuldung, mit der die Regensdorfer im Jahr 2019 rechnen: 11,4 Millionen Franken.

Keine finanzpolitische Reserve

Im Ergebnis der Erfolgrsrechnungen seien keine Buchgewinne «oder sonstige Sonderfaktoren» enthalten, führt die Behörde weiter aus. Und von der neuen Möglichkeit für die Gemeinden, von einem Ertragsübschuss einen Batzen in ein Reservekässeli einzulegen, macht Regensdorf keinen Gebrauch – obschon die Voraussetzung dafür, nämlich ein positiver Abschluss der Erfolgsrechnung, gegeben wäre.

«Der Gemeinderat hat das diskutiert und sich dagegen entschieden, für das Budget 2019 finanzpolitischen Reserven anzulegen», sagt Marc Weidmann. Insgesamt sei es für Politik wie Verwaltung ein Herantasten an das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2). (Zürcher Unterländer)