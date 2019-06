Projekt für Tiefgarage nimmt erste Hürde

In den nächsten Jahren sollen in Hüntwangen Alterswohnungen gebaut werden. Im Juni 2018 hat die Gemeindeversammlung dazu grünes Licht gegeben. Vorgesehen ist der Bau der Wohnungen auf der 1700 grossen Parzelle Türmliwiese. Zu den Wohnungen soll dereinst auch eine Tiefgarage gehören. Der Gemeinderat hat aber bereits schon früher die Idee aufgenommen, dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Die Tiefgarage für die Alterswohnungen soll grösser gebaut werden, so dass darin auch Parkplätze entstehen, die nicht zum Projekt Alterswohnen gehören.

Es gibt mehrere Gründe, wieso der Gemeinderat diese Idee verfolgt. Erstens wurde im Jahr 2017 die Bau- und Zonenordnung revidiert. Die neue Version sieht eine deutlich höhere Ausnützungsziffer in der Kernzone vor. «Das Ausbaupotenzial in der Kerne beträgt bis zu 100 Prozent», führte Gemeinderätin Heidi Schnyder aus. Es könnte also zu einer Verdoppelung der heutigen Wohnnutzung kommen. Das soll aber vor allem auch durch Verdichtung geschehen. Dabei ist aber aktuell nicht genügend Raum vorhanden, um auch den durch die Verdichtung erhöhten Platzbedarf für Parkplätze abzudecken.

Denn der Gemeinderat hat zweitens mit dem Problem zu kämpfen, dass der Ortsbildschutz die Erstellung von Parkflächen erschwert oder sogar verunmöglicht. «Werden die bestehenden Regeln der BZO hinsichtlich Parkplatznachweis und Ortsbildschutz bei Umbauprojekten in der Kernzone angewandt, können Ausbauvorhaben mangels genügender Parkplätze nicht bewilligt werden», führte der Gemeinderat in der Weisung aus.

Bau kostet fast eine Million Franken

Konkret schwebt dem Gemeinderat vor, 20 Parkplätze in der Tiefgarage zu erstellen. Diese sollen dann vermietet werden. Eine erste grobe Schätzung beziffert den Bau dieser Plätze sowie weiteren Arbeiten über der Garage und an der Umgebung auf rund eine Million Franken. An der Gemeindeversammlung ging es aber zuerst einmal nur um einen Projektkredit in der Höhe von 50'000 Franken.

«Wird die bestehende BZO angewandt, können

Ausbauvorhaben mangels genügender Parkplätze nicht bewilligt werden.»Aus der Weisung

Vor der Abstimmung wurde das Projekt von den 45 anwesenden Stimmberechtigten diskutiert. So wurde etwa argumentiert, es könne nicht die Aufgabe der Gemeinde sein, im Dorfzentrum kostengünstige Tiefgaragenplätze anzubieten. Tatsächlich ist derzeit nämlich eher davon auszugehen, dass die Tiefgarage nicht kostendeckend betrieben werden kann. Entsprechend wurde auch gefordert, das Projekt abzulehnen und stattdessen ein privates Konsortium von Investoren zu finden, welche das Parkhaus bauen und betreiben soll.

Trotz reger Diskussion war das Ergebnis schliesslich eindeutig: Die Stimmenzähler zählten 39 Ja- und nur 3 Nein-Stimmen. Somit wird nun das eigentliche Bauprojekt ausgearbeitet, welches frühestens Ende 2020 vorliegen wird.

Darüber hinaus mussten die Hüntwangerinnen und Hüntwanger nur die Rechnung abnehmen. Sie schliesst bei einem Aufwand von 3,8 Millionen Franken mit einem Minus von 243'600 Franken.

Manuel Navarro

(Zürcher Unterländer)