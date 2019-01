Querbeet durch die Disziplinen mit einem erweiterten Programm

Bei der diesjährigen Unterlandstafette gab es neben den bisher üblichen Wettkämpfen noch zusätzliche Herausforderungen zu meistern. Daraus ergaben sich verschieden gemischte Teams, die sich entschlossen hatten mitzumachen. Von Inlineskateclubs über Triathlonerfahrene bis hin zu Radclubs kamen von allen möglichen Sportarten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, um sich auf dem Bülacher Kasernenareal zu messen.

Die Unterlandstafette fand dieses Jahr bereits zum 36. Mal statt und wurde unter dem Patronat der Offiziersgesellschaft veranstaltet. Neben dem gewöhnlichen Staffelrennen findet auch immer noch einen Rennen für die Militärradfahrer statt, welche die gleiche Strecke wie die Radrennfahrer nutzen.

Familiärer Anlass

Reto Wermelinger ist Mitglied des OK und zufrieden mit dem Anlass: «Wir haben mittlerweile auch Teilnehmer, die seit vielen Jahren immer wieder dabei sind. Da kommt fast das Gefühl eines familiären Anlasses hier in der Kaserne auf», sagt der Organisator lächelnd.

Bei der Streckenwahl wollte das OK nicht allzu anstrengende Wege ausstecken. Stattdessen waren die Organisatoren bestrebt, für möglichst viele ein Angebot zu schaffen, an einem sportlichen Wettkampf teilzunehmen. «Ziel ist dabei eigentlich immer der Mannschaftswettkampf», erklärt Wermelinger. Aber weil es in den vergangenen Jahren immer wieder auch Einzelteilnehmer gab, welche alle Disziplinen allein bestreiten wollten, hatte man sich dazu entschlossen, eine weitere Kategorie einzuführen.

«Die Strecke war technisch relativ gut zu meistern.»Lukas Müller

Die Mehrheit versteht den Wettbewerb aber als Mannschaftssport: 47 Teams haben an dem Anlass teilgenommen, im Gegensatz dazu nur gerade 12 Einzelläuferinnen und -läufer.

Dafür, dass zahlreiche Teilnehmende nicht zum ersten Mal dabei waren, spricht auch ein Blick auf die Gewinnerliste: Bei den Männerteams gewann bereits zum dritten Mal in Folge das Team Energie Opfikon AG bestehend aus Thomas Mettler, Matthias Nägeli, Reto Wick, Thomas Ott und Markus Schaufelberger. Das Singlepodest eroberte zum zweiten Mal hintereinander Severin Bruhin.

Das beste Frauenteam war der Triathlon-Club Baden bestehend aus Daniela Ziegler, Tiziana, Valentina und Nina Rosamilia, Irene Marrel und Deborah Blaser. Das beste Mixed Team hiess MG-Project mit den Teilnehmenden Lukas und Martin Müller, Fabiana Hauser und Christian Stadler. MG-Project konnte in seinem Team die einzelnen Disziplinen gut aufteilen. Christian Stadler, der Läufer der Gruppe, bestreitet ohnehin Marathon und Halbmarathon. Lukas Müller, der die Fahrradstrecken übernahm, ist Crossfahrradfahrer.

«Für mich ist wichtig, dass ich beim Rennen dabei bin und dass ich gesund heimkomme.»Walter Riedwyl

Schwierig machte es für die beiden vor allem der kalte Gegenwind und das Eis an manchen Stellen auf der Strecke. Ansonsten ist Lukas Müller aber zufrieden: «Die Strecke war technisch nicht allzu schwierig und relativ gut zu meistern.»

Radfahrer im Gegenwind

Auch die Militärradfahrer versuchten sich bei hartem Gegenwind und ohne grossen technischen Schnickschnack wie Gangschaltung oder Karbonrahmen an den 31 Kilometern. 30 Teilnehmern von Jahrgang 1936 bis 1981 schwangen sich beim Militärfahrradrennen auf ihre Drahtesel. Walter Riedwyl hat zwar auch andere Räder zu Hause stehen, er trainiert aber am liebsten auf seinem Militärfahrrad.

Gewinnen ist für ihn jedoch nicht von zentraler Bedeutung: «Für mich ist wichtig, dass ich beim Rennen dabei bin und dass ich gesund heimkomme.» Der Sieger des Militärradrennens heisst Adrian Schläpfer. (Zürcher Unterländer)