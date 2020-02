Rafz feiert seine 1150-jährige Geschichte

Im März 870 tauchte der Name Rafz das erste Mal in einer Urkunde auf. Das Dorf gibt es damit seit mindestens 1150 Jahren. Das feiert die Gemeinde dieses Jahr mit verschiedenen grösseren und kleineren Festlichkeiten. Ein Budget von rund 200000 Franken haben die Rafzerinnen und Rafzer dafür gesprochen.

Der Startschuss fällt in etwa einem Monat. Am 21. März um 13 Uhr wird das Festjahr mit einem Eröffnungsapéro eingeläutet. Anschliessend gibt es zum einen einen filmischen Rückblick auf die 1100-Jahre-Feier im Jahr 1970, zum anderen werden an einer Modeschau verschiedene Kleider und Kostüme der vergangenen 300 Jahre präsentiert. Nebst weiteren kleinen Attraktion findet der Höhepunkt dann aber am Abend statt: Am grossen Festdinner überbringt Regierungsrätin Jacqueline Fehr eine Grussbotschaft der Regierung, zudem werden verschiedene geladene Gäste erwartet. Ausserdem wird ein Theaterstück aufgeführt, das für diesen Abend geschrieben wurden und in welchem historische Figuren aus der Rafzer Geschichte auftreten werden.

Neun Anlässe geplant

Der Clou des Jubiläumsjahre ist aber, dass nicht an diesem einen Tag die ganze Geschichte des Dorfes gefeiert wird. Vielmehr gibt es über das ganze Jahr verteilt weitere acht Anlässe, die sich spezifischen Themen widmen. Weiter geht es nach dem Auftaktfest dann Anfang Mai. So wird unter dem Titel «Rafz lebt» während dreier Tagen das Thema Wein im Fokus stehen. Mitte Mai geht es dann sportlich zu und her, unter anderem wird der FC Rafzerfeld ein Match gegen Schweizer Fussballlegenden bestreiten. Mitte Juni präsentieren sich die Rafzer Jugendarbeit sowie verschieden Bands dem Publikum. Etwas später stehen dann die Schulen im Zentrum. In der zweiten Hälfte des Jahres finden weitere Anlässe statt, etwa zu den Themen Kunst, Handwerk oder Landwirtschaft.