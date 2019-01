Rafz rüstet sich für seine berühmte Herbstmesse

Die letzte Rafzer Herbstmesse vor über zwei Jahren war vom Wetter gesegnet. Zwei strahlend schöne Tage bescherten dem Dorf rund 15000 Gäste, die sich von über 120 Ausstellern und Gastwirtschaftsbetrieben in den Norden des Kantons locken liessen. Stolz präsentierte sich das lokale Gewerbe, das Ortsmuseum demonstrierte, wie die Rafzer Winzer schon vor 100 Jahren zum traditionsreichen Weingebiet wurden, ein Oldtimer-Korso zog bewundernde Blicke auf sich und ein grosses, rund 33 Meter hohes Nostalgie-Riesenrad war schon von Weitem zu sehen und bot eine Aussicht über das Rafzerfeld.

Drei Jahre lässt Rafz jeweils verstreichen, bis die nächste Herbstmesse gefeiert wird. Die Arbeit des Organisationskomittees beginnt indes meist schon zwei Jahre davor. Und nun, knapp acht Monate vor dem Eröffnungsabend der Messe 2019, sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Am Montagabend lud das OK deshalb zum ersten Informationsanlass.

Bewährtes Konzept wird beibehalten

Dabei wurde klar: Die Organisatoren erfinden das Rad nicht neu, sondern setzen auf das Konzept, welches bereits 2016 zu einer erfolgreichen Messe führte. «Auch dieses Mal wird das Riesenrad wieder eine Hauptattraktion sein», sagte Kurt Altenburger (SP), der als Gemeindepräsident gleichzeitig auch OK-Präsident ist. «Und auch den Autokorso wird es wieder geben», konnte er bereits verkünden. Wahrscheinlich wird dabei dieses Jahr auch ein frühes Modell eines strombetriebenen Fahrzeugs zu sehen sein. «Ein Motto wird es aber auch dieses Mal nicht geben. Die Hauptsache ist, dass Rafz feiert und festet.»

Auch der Verzicht auf ein Motto ist quasi Tradition. Es war auch eigentlich gar nie nötig. Die Messe entstand 1954 mit dem Ziel, dem Rafzer Wein zu grösserer Bekanntheit zu verhelfen. Wenig überraschend waren damals vor allem die Rafzer Weinbaugenossenschaft und der Gewerbeverein - er hiess damals noch Handwerkerverein - die Haupttreibkräfte hinter dem Anlass. Von dort weitete sich die Messe zu einem Dorffest aus, welches aber noch immer vor allem von dem Gewerbe und den Vereinen getragen wird.

«Die Hauptsache ist, dass Rafz feiert und festet.»





Gemeindepräsident

Kurt Alternburger

Dieses Jahr geht es am 20. September mit dem Aufbau los. Ab 17 Uhr kann man sich dann auf das Fest einstimmen. Die eigentliche Messe findet dann am Samstag, dem 21. September, von 12 bis 19 Uhr statt sowie am Sonntag dem 22. September von 11 Uhr bis 18 Uhr, wobei die Fest- und Gastbetriebe jeweils länger geöffnet sein werden. Am Montag folgt dann der Abbau.

Auch der Messeplan und das Messegelände bleiben im Wesentlichen gleich wie beim letzten Mal. Nur auf der östlichen Seite des Geländes wird der Eingang neu nach dem Restaurant "Zum goldenen Kreuz" gesetzt, weil dieses nun wieder in Betrieb ist. Zudem gibt es nun auch eine weitere Behinderten-Toilette an der Märktgass. Der Eintritt an die Messe wird voraussichtlich 6 Franken kosten.

25000 Flyer werden in der Region verteilt

Zwar ist die Herbstmesse eine Rafzer Sache - Pläne, darauf vielleicht eine Rafzerfelder Messe zu machen und Hüntwangen, Wil und Wasterkingen miteinzubeziehen sind Gemeindepräsident Altenburger nicht bekannt -, trotzdem sind die Nachbarn aus den umliegenden Gemeinden aber gern gesehene Gäste. Das OK wird daher kräftig die Werbetrommel rühren und plant rund 25000 Flyer in der näheren Region zu verteilen. Der Messeführer, der neu in Farbe erscheinen wird, soll in einer Auflage von 8000 Exemplaren gedruckt werden.

In Bezug auf das Budget nannte das Ok am Montag keine genauen Zahlen, sondern erklärte lediglich, es solle ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt werden. Für «Pro Rafz», die Dachorganisation der Rafzer Vereine und Organisationen der Landwirtschaft und des Gewerbes soll maximal ein Gewinn von 5000 Franken rausspringen. Falls der Umsatz wieder so gross ausfallen sollte wie 2016, würde das OK deshalb wieder die Umsatzabgabe, welche die Messewirtschaften zu entrichten haben, von 8 Prozent auf 4 Prozent senken, wie dies bereits beim letzten Mal passiert ist.

(Zürcher Unterländer)