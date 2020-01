Rafzer Schülerinnen und Schüler verbringen einen Tag ohne Strom

Am Donnerstag um halb 8 liegt die Sekundarschule Rafz noch im Dunkeln. Wer nun denkt, dass heute kein Unterricht stattfindet weil noch kein Licht brennt, der irrt sich. Denn die Schule verbringt einen ganzen Tag ohne Strom. Mit dem Aktionstag «Blackout Day», der Teil des Klimaschutzprogramms von «myblueplanet» ist, möchte die Schule erfahren, wie stark unser Alltag von Energie abhängig ist. Die Projektoren und Kopierer funktionieren für einmal nicht, Jalousien bleiben unten und auch die heiss begehrte Kaffeemaschine der Lehrer ist nicht in Takt. Einzig die Heizung und das fliessende Wasser haben sie angelassen.

Im dunkeln Klassenzimmer versucht Klassenlehrerin Nadine Baschung den Überblick zu behalten.

Die 12- bis 13-jährigen Schülerinnen und Schüler von Nadine Baschung sitzen mit Kerzen ausgestattet im Klassenzimmer. Mühsam versuchen sie jeweils zu zweit eine Matheprüfung auszufüllen. «Man sieht ja gar nichts», hört man einen Schüler jammern. Damit sie den Taschenrechner - der nur mit Licht funktioniert - verwenden können, müssen sie dann doch die Taschenlampe ihrer Tablets benutzen. «Die Kerzen bringen nicht viel», sagt auch der 13-jährige Marko. «Ohne Strom funktioniert wirklich fast nichts mehr.»

Genau um diese Erkenntnis gehe es, sagt Anna-Maria Leo. Der Kommunikationsleiterin von der Klimaschutzorganisation «myblueplanet» ist es wichtig, dass den Kindern bewusst wird, was es heisst ohne Strom zu leben. «Indem die Jugendlichen es selber erleben, werden sie für einen Sorgsamen Umgang mit Strom sensibilisiert.»

Mit Erlebnisprogram für den Klimaschutz begeistern

Der Blackout Day ist bereits der zweite Projekttag zum Thema Klimaschutz der Sekundarschule Rafz. In einem vierjährigen Bildungs- und Klimaschutzprogramm der Organisation «myblueplanet» vertieft sich die Schule in die Themen Energie, Mobilität, Ernährung und Ressourcen. «Im Sommer werden wir zusammen mit den Schülerinnen und Schüler auf dem Dach des Schulhauses eine Solaranlage bauen», erzählt Leo. Mit dem Erlebnisprogramm, hoffe man die Jugendliche für den Klimaschutz zu begeistern. Zur Zeit machen schweizweit 14 Schulen aktiv am Programm mit.

An der Schule selber bekomme man zwar die Klimabewegung mit, doch untereinander werde nicht oft darüber diskutiert, erzählen die Schüler. «In ländlichen Gegenden ist der Klimawandel viel weniger ein Thema», meint auch Leo. Mit dem Aktionstag hofft sie, dass etwas hängen bleibt und die Jugendlichen sorgsamer mit den Ressourcen umgehen werden.

Notfallszenarien durchspielen

Was passieren würde, wenn ganz Rafz oder die ganze Schweiz einen Stromausfall hat und welche Auswirkungen dies auf den Volg im Dorf oder auf das Spital Bülach haben würde, diese Szenarien werden die Jugendlichen am Nachmittag noch durchspielen. Doch zuerst schickt die Lehrerin die Schüler in die Pause, ans Tageslicht. «Ruht eure Augen aus», ruft sie nach.