Raser und Schnellfahrer aus dem Verkehr gezogen

Verkehrspolizisten führten in Wil am Donnerstagmorgen zwischen 9.15 und 10.30 Uhr Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle mit einem Lasermessegerät durch. Postiert hatten sie sich auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Eglisau, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

145 statt wie erlaubt 80 km/h

Ein Personenwagenlenker wurde mit 105 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Der 59-jährige Schweizer wird an das Statthalteramt Bülach verzeigt. Kurz darauf lenkte ein Mann seinen Personenwagen mit 145 km/h durch die Messstelle. Der 41-jährige Schweizer musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Er wird wegen der Begehung eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zur Anzeige gebracht. (red)