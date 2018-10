Raumprobleme gemeinsam angehen

Zu wenige Klassenzimmer mit übergrossen Klassen und eine Turnhalle, die längst nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht: Die Primarschule Weiach kämpft seit Langem mit Platzmangel. In den letzten sechs Jahren hat sich die Schülerzahl von 48 auf 209 mehr als vervierfacht. Fast monatlich stossen weitere neue Schüler dazu. So dass sich die Schulpflege Anfangs Jahr des Problems annahm.

Unterdessen hat sich auch der Gemeinderat in die Projektplanung eingeklinkt, um mit einem gemeinsamen Projekt gleich zwei Probleme zu lösen.Zeitgleich zu den Planungsarbeiten der Schule lagen nämlich bei der Gemeinde Pläne für ein Mehrzweckgebäude im Gebiet Bedmen vor. So nahmen Vertreter des Gemeinderates und der Schulpflege das Gespräch miteinander auf. Im August fassten sie den Entschluss gefasst, ihre Projekte zu kombinieren.

Verhältnisse von Besitz und Zuständigkeit klären

So sieht das gemeinsame Projekt eine Umnutzung des Schulareals Hofwies vor, auf dem heute der Gemeindesaal steht. Das Baukonzept, welches demnächst bei diversen Architekturbüros in Auftrag gegeben wird, soll Schulzimmer, Turnhallen, ein Café, Räumlichkeiten für den Tagesbetrieb und eine Mehrzweckhalle enthalten. Ob die Räume in ihrer Funktion zusammengelegt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest.

Mit dem neuen Projekt sehen die Schulpflege und der Gemeinderat auch eine Gelegenheit alte Besitz- und Zuständigkeitsverhältnisse zu klären. Laut Guido Moll, Ressortleiter Liegenschaften der Schulpflege Weiach, seien diese beim Umbau des Gemeindesaals nie geklärt worden. Die Gemeinde habe zwar Geld investiert, die Räumlichkeiten liegen jedoch auf dem Boden der Schulpflege.

«Wir gehen das Projekt mit der Erwartung an, dass wir mit der Gemeinde einen Konsens finden können.»Guido Moll, Ressortleiter Liegenschaften der Schulpflege Weiach

Dass ein gemeinsames Projekt nicht einfach zu realisieren ist, ist Moll bewusst. Er sieht der Zusammenarbeit mit der Gemeinde jedoch mit Zuversicht entgegen. «Wir gehen das Projekt mit der Erwartung an, dass wir mit der Gemeinde einen Konsens finden können», erklärt er. «Ansonsten würde es keinen Sinn machen.» Ursprünglich sollte das Projekt im Oktober 2019 vor das Stimmvolk gelangen, diese neuen Entwicklungen könnten laut Moll jedoch bewirken, dass sich die Abstimmung auf das Frühjahr 2020 verzögert.

Neben der geplanten Schulraumerweiterung informierte die Kirchenpflege Weiach über die Generalrevision der Kirchengebäude inklusive Pfarrhaus und Pfarrscheune. Die Totalkosten belaufen sich auf 940 000 Franken. Laut Patrick Smolders, Ressortleiter Liegenschaften der Kirchenpflege Weiach, könnte die Kirche die Arbeiten aus Eigenmitteln finanzieren. Da für das Budget 2019 die Harmonisierende Rechnungsmodell 2 (HRM2) in Kraft tritt und die Finanzierung verkompliziert, müsste laut Smolders in Betracht gezogen werden, dass der Steuerfuss der Kirche Weiach in den nächsten Jahren von 11 um 1 bis 2 Prozent erhöht wird, um den mittelfristigen Ausgleich zu gewährleisten.

Das Problem ist erkannt, die Lösung nicht einfach

Für Furore sorgte dann ein ganz anderes Thema: Beschwerden über zuwenig Parkplätze in der Gemeinde und das häufige Abstellen von Autos auf der Strasse hatten den Gemeinderat dazu veranlasst, ein Parkierungskonzept in Auftrag zu geben. So beschwerte sich in Anwesender der Veranstaltung mehrmals und bezichtigte den Gemeinderat der Untätigkeit. Man habe die Parkprobleme bereits seit Jahren vorhergesehen aber ignoriert.

Diese Vorwürfe lösten auch bei den restlichen Stimmbürgern eine hitzige Diskussion aus. Gemeinderat Thomas Steinmann (SVP) beruhigte die Anwesenden und wies auf die Komplexität des Problems hin. «Da kommen viele Probleme aufeinander zu, weshalb wir erstmals Klarheit schaffen wollen», erklärt Steinmann. Erste Resultate der Analyse sollen 2019 vorliegen. (Zürcher Unterländer)