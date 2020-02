Ravi Prakash soll die Schule aus der Krise führen

Er hatte bereits im 1. Wahlgang am meisten Stimmen geholt, nun hat sich der 41-jährige Betriebswirtschafter Ravi Prakash (parteilos) im Kampf um das Bachenbülacher Schulpräsidium gegen Marion Heidelberger (parteilos) deutlich durchgesetzt. Prakash erhielt als Mitglied 457 Stimmen und als Präsident 445 Stimmen. Heidelberger erzielte 282 Stimmen als Mitglied und 276 Stimmen als Präsidentin. Die Stimmbeteiligung lag bei 45 Prozent.

Der neue Bülacher Schulpräsident Ravi Prakash

Prakash zeigt sich kurz nach der Wahl «hoch erfreut, aber auch erleichtert, dass der lange Wahlkampf nun überstanden ist.» Er sei froh und dankbar, dass die Stimmberechtigten ihn mit allem, was er mitbringt fürs Präsidium geeignet erachtet hätten und ihm das Vertrauen ausgesprochen hätten. «Die Unterstützung durch FDP und EVP hat sicher auch geholfen, genauso wie mein Engagement im Elternrat und die Präsenz unserer Familie im Dorf.»

Die 52-jährige Marion Heidelberger freut sich in einer ersten Reaktion vor allem über die Stimmen, die sie erhalten hat. «Sie sind ein Vertrauensbeweis, zumal ich im Dorf bis heute nicht übermässig präsent gewesen bin», sagt sie.

Auf ihre Nichtwahl reagiert sie «mit einem weinenden und einem lachenden Auge». Die Ausgangslage für das Präsidium sei sehr anspruchsvoll: «Es gibt momentan weder eine Schulleitung noch ein Schulpflege-Team.» Da warte sehr viel Arbeit. Und so gesehen sei es vielleicht auch besser, wenn jemand das Amt antrete, der von den Parteien getragen werde.

Weitere Wahlen folgen

Für die Schulpflege ist die Neubesetzung des Präsidiums ein erstes Etappenziel auf dem Weg aus der Krise. Diese nahm bereits kurz nach der Neuwahlen 2018 ihren Anfang und hat zum Rücktritt des Präsidenten und dreier Mitglieder geführt (wir berichteten). Seit Mitte Dezember hat der Regierungsrat der Schulpflege das Recht zur Selbstverwaltung entzogen. Momentan wird die Schule von einem externen Schulberater geleitet. Dieser dürfte mindestens bis Mitte Mai in Bülach tätig bleiben.

Am 17. Mai steht voraussichtlich ein weiterer Urnengang in Sachen Schulpflege an. Dann wird ein Ersatz für die zwei Mitglieder gesucht. Gehen nur zwei Bewerbungen ein, ist eine stille Wahl möglich. Bis dahin will sich Prakash intensiv auf die neue Aufgabe vorbereiten: «Ich hoffe, bald mit einem guten Team loslegen zu können.»