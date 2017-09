Reaktionen zum neuen Schulhaus fielen positiv aus

Die Aufnahme des Schulbetriebs im neuen Schulhaus Chrüzacher in Bassersdorf liegt schon rund zwei Monate zurück. Während zweier hektischer Tage im Juni zügelten Lehrerinnen, Lehrer und die Schulleitung vom Schulhaus Steinlig quer durch das Dorf ins neue Haus. Am Samstag fand nun die offizielle Eröffnung statt, und die Bevölkerung bekam Ge­legenheit, das Schulhaus zu besichtigen. In der voll besetzten Aula fanden sich mehr als 200 Personen ein. Zum Auftakt unterhielt Enrico Leuzin aus dem Rheintal das Publikum mit Alphornklängen und Talerschwingen.

Erste Ideen bereits 2001

Gemeinderat Christoph Füllemann, Ressort Finanzen und Liegenschaften, führte durch den Eröffnungsakt. Eine seiner Aussagen stiess auf besonderes Interesse. «Wir konnten die Kostenvorgaben einhalten», verkündete er. Erste Ideen zum Bau eines neuen Schulhauses gehen auf das Jahr 2001 zurück. Zehn Jahre später gaben die Stimmberechtigten grünes Licht für einen Neubau, und 2014 bewilligten sie einen Baukredit von 28,4 Millionen Franken. Ein Jahr später erfolgte der erste Spatenstich, und nach einer Bauzeit von 19 Monaten konnten Schüler und Lehrpersonen ins neue Gebäude mit total 110 Räumen termingerecht einziehen.

Längere Pausen wären besser

Die beiden Schulleiterinnen, Karin Compagnoni und Isabelle Niederhauser, erinnern sich noch gut an den Zügeltermin. «Der Umzug war kein Tagesgeschäft. Es gab immer wieder neue Probleme zu lösen, bis die 45 Lehrpersonen mit ihren zwölf Klassen den Schulbetrieb aufnehmen konnten», sagte Karin Compa­gnoni. Schüler Joel lobte die In­frastruktur im neuen Haus. Sein Kommentar: «Anfangs gefiel es mir hier nicht so gut, aber jetzt immer besser.» Schüler Eric fand das Zügeln spannend. Die grosse Turnhalle und die elektronischen Wandtafeln beeindruckten ihn. Auf die Frage, was er besser machen würde, gab es eine kurze Antwort: «Längere Pausen.»

Musiklehrerin Cyrilla Dudli unterrichtet in der neuen Aula. Sie ist mit der guten Atmosphäre sehr zufrieden und auch mit der Akustik. Lehrerin Corinne Bischofberger präsentierte den Besuchern in einem Klassenzimmer eine interaktive Wandtafel. Am Anfang habe es damit einige technische Schwierigkeiten gegeben, aber die Schulkinder seien begeistert. Trotzdem, neben den neuen elektronischen Wandtafeln gibt es immer noch die alten schwarzen, die auch ohne Strom funktionieren.

Gemeinderat Hans Stutz, Ressort Bildung, war im Nachhinein froh über die zweimalige Zustimmung zum neuen Schulhaus. Besonders lobt er den Bereichsleiter Liegenschaften, Hans Dübendorfer, für sein grosses Engagement während der Bauphase. Oberster Grundsatz für die Baukommission war Transparenz, kostenbewusstes Handeln und Termindisziplin. Für Stutz war der Einzug am 16. Juni ein Meilenstein für die Schule Bassersdorf.

Lehrer sind das Wichtigste

Mehrere Hundert Personen benützten am Samstag die Gelegenheit, das neue Schulhaus zu besichtigen. Über die Mittagszeit bildeten sich vor den Grillständen lange Kolonnen. Besucher Josef Feierabend findet das Schulhaus Chrüzacher modern und freundlich. Er sagt mit Überzeugung: «Meine zwei Enkelkinder, die hier die Schule besuchen, werden darin eine gute Zeit er­leben. Aber entscheidend für den Erfolg einer Schule ist und bleibt die Lehrerschaft.» (Zürcher Unterländer)