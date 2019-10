Realistisches Szenario fordert die Retter heraus

Nicht die Reaktionszeit der Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen stand an der vom Spital Bülach organisierten gross angelegten Rettungsübung vom Samstagmorgen an vorderster Stelle, sondern deren möglichst effiziente Zusammenarbeit und Koordination untereinander.

20 Figurantinnen und Figuranten aus den Samaritervereinen Bülach und den angrenzenden Gemeinden stellten sich für das Übungsszenario zur Verfügung. Doch zuvor mussten sie in die «Schminke» und sich laut den Regieanweisungen der Übungsleiter auf eine Strasse vor der Kaserne Bülach platzieren. Denn gemäss Übungsprotokoll wurde eine rund «20-köpfige Menschengruppe von einem Fahrzeug erfasst und auf einer 150 Meter langen Unfallstelle unterschiedlich schwer verletzt». Für dieses Übungsszenario kamen nebst regionalen Kräften auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes aus Waldshut zum Einsatz.

Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte mit dem Einsatzstichwort «Verkehrsunfall» dauerte es keine zwei Minuten, bis als Erstes ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei aufkreuzte und sich die Beamten ein Bild von dem schrecklichen Szenario machen konnten.

Ein abgetrenntes Bein

Ein weisser Lieferwagen hatte rund 20 Personen erfasst und kam kurz vor einer Böschung zum Stillstand. Leichter Rauch stieg aus der Motorhaube, und dichter Nebel erschwerte die Bestandesaufnahme der Beamten und der zwei Rettungssanitäterinnen vom Rettungsdienst Bülach.

Als «Hindernis» für die Einsatzkräfte bekam die Figurantin Karin Käppeli aus Niederglatt den Auftrag, die Einsatzkräfte – unter Schock – an der Arbeit zu hindern. In Anbetracht einer am Boden liegenden Frau mit einem abgetrennten Bein, gespielt durch die Bachenbülacherin Marianne Schurter, oder von Franziska Weidmann aus Höri, auf deren T-Shirt noch die Reifenspuren zu sehen waren, wäre das in Realität wohl gar nicht viel anders gewesen.

Trotz all dieser Widrigkeiten schafften es die Rettungssanitäter, die vom Spital ganz besonders beübt wurden, die Szene zu sichern und die sogenannte Pretriage unter einer Minute durchzuführen.

Übung als Erfolg gewertet

Während dieser Phase wird jede verletzte Person der Reihe nach mit einem Zettel «etikettiert», damit diese für die nachfolgenden Rettungskräfte gezielt behandelt oder abtransportiert werden können. Flavia Bütler von Schutz & Rettung Zürich schaute dabei den Rettungssanitätern sehr genau auf die Finger. «Das Spital Bülach und der angeschlossene Rettungsdienst der Stadt Bülach haben heute bewiesen, dass sie das neue Patientenleitsystem mit der Farbcodierung sehr gut beherrschen», sagte sie.

Übungsleiter Christian Bühler wertete die Übung als grossen Erfolg. «Wir werden nun eine detaillierte Analyse durchführen und die Erkenntnisse daraus in unser Tagesgeschäft einfliessen lassen», sagte er.