Rega-Flug kostet siebenmal mehr als der Transport im Krankenwagen

Vorteile als Gönner

Fast jede dritte Person, die in der Schweiz lebt, ist Gönner bei der Rega. Sie ermöglicht der ge­mein­nützigen Stiftung permanente Einsatzbereitschaft. Denn um Gönner zu werden, muss man jährlich einen Mindest­betrag bezahlen. Für Einzelpersonen kostet das 30 Franken. Fami­lien (Eltern mit Kindern bis 18 Jahre) bezahlen 70 Franken.



Den Gönnern bieten sich dadurch Vorteile: So kann die Schweizerische Rettungsflugwacht ihnen die Kosten für die von ihr selbst erbrachten Hilfeleistungen teilweise oder ganz erlassen, falls Versicherungen oder andere Dritte nicht leis­tungs­pflich­tig sind und für die Kosten des Einsatzes nicht aufkommen müssen. Gönner werden kann jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz.

Jeder Rega-Gönner erhält seinen eigenen Ausweis. Entgegen der Annahme vieler Leute muss man diesen aber nicht immer bei sich tragen. Die Frage einer bestehenden Gönnerschaft stellt sich erst im Nachhinein bei der Kostenregelung.