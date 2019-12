Regattastrecke wegen Wetter gekürzt

Wegen den prekären äusseren Bedingungen musste die Route des härtesten Ruderrennens in der Schweiz am Samstagmittag abgeändert werden.

«Mit dem starken Wind und den giftigen Wellen blieb uns aus Sicherheitsgründen keine andere Wahl.»Benedikt Schmidt

OK-Präsident

Die bisherige 11,5 Kilometer lange Strecke zwischen Ellikon und Eglisau wurde kurzfristig durch die Route Eglisau nach Tössegg und zurück ersetzt. Der OK-Präsident Benedikt Schmidt zur Änderung: «Mit dem starken Westwind und den giftigen Wellen blieb uns aus Sicherheitsgründen keine andere Wahl. Die neue kürzere Distanz von 7,6 Kilometer ist aber immer noch beachtlich.» Statt den angemeldeten 24 Achter-Formationen bestritten zudem nur noch 11 Mannschaften aus den Niederlanden, aus Dänemark und aus der Schweiz das Rennen. Viele Teams reisten wegen den schlechten Wetterprognosen erst gar nicht an.

Lokalmatadoren erreichen dritten Platz

Mit dem Seeclub Zürich II startete aus Zürcher Unterländer Sicht das interessanteste Boot. Darin sassen die Lokalmatadoren Rik Vils, Adrian Koller und Pascal Flory. Verstärkt wurden die in Bülach und Eglisau aufgewachsenen Sportler von Simon Schürch und Simon Niepmann. Die beiden Olympiasieger im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann von Rio de Janeiro 2016 fuhren bereits 2017 im selben Boot mit. Vor zahlreichen Zuschauern klassierte sich die bekannte Crew im Ziel auf dem 3. Platz. Der zehnfache Schweizermeister Pascal Flory meinte nach dem Wettkampf: «Trotz nur zwei gemeinsamen Trainingseinheiten gelang uns ein tolles Ergebnis. Wir hatten eine sehr gute Stimmung auf unserem Boot.» Sein 32-jähriger Teamkollege Rik Vils schwärmte beim Auswassern: «Wir hatten perfekte Bedingungen. Genau zum Start hin beruhigte sich der zuvor starke Wind.» Zudem fügte der nur noch sporadisch trainierende neunfache Schweizermeister an: «Es machte unglaublich Spass, wieder einmal ein Rennen im Wettkampfmodus zu absolvieren. Zudem freute mich sehr, dass alle in unserem Boot so ehrgeizig und ambitioniert ruderten.» Auch die beiden Olympiasieger Simon Schürch und Simon Niepmann strahlten nach Rennschluss und sagten unisono: «Dieser Event ist eine coole Tradition. Wir freuen uns immer wieder auf dieses Rennen.» Im Olympiajahr ruderten die beiden Spitzensportler übrigens rund 7000 Kilometer. Heute seien sie im Jahr nur noch zwischen 100 und 300 Kilometer auf dem Wasser.

Aggressiv und angriffslustig

Im Siegerboot Seeclub Zürich I ruderte der Eglisauer Stephan Flory. Der 25-jährige jüngere Bruder von Pascal analysierte nach seinem erfolgreichen Einsatz: «Wir sind sofort sehr gut gestartet und konnten unsere hohe Schlagfrequenz durchziehen. Ausserdem fuhren wir aggressiver und angriffiger als die zweitplatzierten Kontrahenten aus Dänemark.» Zudem lobte der kräftige Lokalmatador die Steuerfrau, die auf dem Fluss eine vorzügliche Linie gefahren sei. Benedikt Schmidt, der OK-Chef vom Seeclub Zürich, der seit dem letzten Mittwoch betreffend dem Wetter laufend mit der Meteo Schweiz in Kontakt war, berichtete nach Rennschluss: «Wir haben die Lage richtig beurteilt und die Nerven behalten. Den Entscheid, das Rennen um eine halbe Stunde zu verschieben und durchzuführen, hat uns Recht gegeben. Es ist zu bedauern, dass die abgereisten Teams nicht mehr Geduld aufbrachten.»